https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bilim-insanlari-duyurdu-5-bin-yillik-buzdan-antibiyotik-direncli-bakteri-cikti-1103581777.html
Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı
Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı
Sputnik Türkiye
Romanya’nın batısındaki Scarișoara Mağarası’nda yapılan araştırmada, binlerce yıllık buz tabakası içinde modern antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T22:21+0300
2026-02-17T22:21+0300
2026-02-17T22:21+0300
yaşam
romanya
mağara
yeraltı mağarası
bilim
bilim haberleri
bilim insanları
bilim kurulu
bilim insanı
bilim kurgu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103581598_0:118:1536:982_1920x0_80_0_0_cd709fcd910b4dd4a7261e13a030c6b8.png
Bilim insanları, Scarișoara Mağarası'ndaki yaklaşık 20 metre kalınlığındaki dev buz bloğundan alınan ve 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlenen örnekte 'Psychrobacter SC65A.3' adı verilen bakteri türünü keşfetti. Laboratuvar analizlerinde söz konusu bakteri türünün 10 farklı antibiyotiğe dirençli olduğu belirlendi. Araştırmaya göre SC65A.3, trimetoprim, klindamisin ve metronidazol gibi bazı antibiyotiklere direnç gösteren ilk Psychrobacter suşu olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, antibiyotik direncinin kökenini anlamanın yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.Ancak bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi halinde bu tür bakterilerin ve direnç genlerinin çevreye yayılabileceği ve modern patojenlere aktarılabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun, mevcut enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kanseri-yok-eden-yeni-yontem-bakterilerle-tedavi-mumkun-hale-geldi-1100860596.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103581598_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c5598d70e02a2606517c855313f2bdc0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
romanya, mağara, yeraltı mağarası, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, bakteri, antibiyotiklere dirençli bakteri
romanya, mağara, yeraltı mağarası, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, bakteri, antibiyotiklere dirençli bakteri
Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı
Romanya’nın batısındaki Scarișoara Mağarası’nda yapılan araştırmada, binlerce yıllık buz tabakası içinde modern antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü tespit edildi.
Bilim insanları, Scarișoara Mağarası'ndaki yaklaşık 20 metre kalınlığındaki dev buz bloğundan alınan ve 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlenen örnekte 'Psychrobacter SC65A.3' adı verilen bakteri türünü keşfetti.
Laboratuvar analizlerinde söz konusu bakteri türünün 10 farklı antibiyotiğe dirençli olduğu belirlendi. Araştırmaya göre SC65A.3, trimetoprim, klindamisin ve metronidazol gibi bazı antibiyotiklere direnç gösteren ilk Psychrobacter suşu olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, antibiyotik direncinin kökenini anlamanın yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
Ancak bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi halinde bu tür bakterilerin ve direnç genlerinin çevreye yayılabileceği ve modern patojenlere aktarılabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun, mevcut enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabileceği ifade edildi.