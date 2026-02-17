https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bilim-insanlari-duyurdu-5-bin-yillik-buzdan-antibiyotik-direncli-bakteri-cikti-1103581777.html

Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı

Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı

Romanya'nın batısındaki Scarișoara Mağarası'nda yapılan araştırmada, binlerce yıllık buz tabakası içinde modern antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü... 17.02.2026

Bilim insanları, Scarișoara Mağarası'ndaki yaklaşık 20 metre kalınlığındaki dev buz bloğundan alınan ve 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlenen örnekte 'Psychrobacter SC65A.3' adı verilen bakteri türünü keşfetti. Laboratuvar analizlerinde söz konusu bakteri türünün 10 farklı antibiyotiğe dirençli olduğu belirlendi. Araştırmaya göre SC65A.3, trimetoprim, klindamisin ve metronidazol gibi bazı antibiyotiklere direnç gösteren ilk Psychrobacter suşu olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, antibiyotik direncinin kökenini anlamanın yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.Ancak bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi halinde bu tür bakterilerin ve direnç genlerinin çevreye yayılabileceği ve modern patojenlere aktarılabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun, mevcut enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabileceği ifade edildi.

