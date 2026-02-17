Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bilim-insanlari-duyurdu-5-bin-yillik-buzdan-antibiyotik-direncli-bakteri-cikti-1103581777.html
Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı
Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı
Sputnik Türkiye
Romanya’nın batısındaki Scarișoara Mağarası’nda yapılan araştırmada, binlerce yıllık buz tabakası içinde modern antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T22:21+0300
2026-02-17T22:21+0300
yaşam
romanya
mağara
yeraltı mağarası
bilim
bilim haberleri
bilim insanları
bilim kurulu
bilim insanı
bilim kurgu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103581598_0:118:1536:982_1920x0_80_0_0_cd709fcd910b4dd4a7261e13a030c6b8.png
Bilim insanları, Scarișoara Mağarası'ndaki yaklaşık 20 metre kalınlığındaki dev buz bloğundan alınan ve 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlenen örnekte 'Psychrobacter SC65A.3' adı verilen bakteri türünü keşfetti. Laboratuvar analizlerinde söz konusu bakteri türünün 10 farklı antibiyotiğe dirençli olduğu belirlendi. Araştırmaya göre SC65A.3, trimetoprim, klindamisin ve metronidazol gibi bazı antibiyotiklere direnç gösteren ilk Psychrobacter suşu olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, antibiyotik direncinin kökenini anlamanın yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.Ancak bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi halinde bu tür bakterilerin ve direnç genlerinin çevreye yayılabileceği ve modern patojenlere aktarılabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun, mevcut enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kanseri-yok-eden-yeni-yontem-bakterilerle-tedavi-mumkun-hale-geldi-1100860596.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103581598_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c5598d70e02a2606517c855313f2bdc0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
romanya, mağara, yeraltı mağarası, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, bakteri, antibiyotiklere dirençli bakteri
romanya, mağara, yeraltı mağarası, bilim, bilim haberleri, bilim insanları, bilim kurulu, bilim insanı, bilim kurgu, bakteri, antibiyotiklere dirençli bakteri

Bilim insanları duyurdu: 5 bin yıllık buzdan antibiyotik dirençli bakteri çıktı

22:21 17.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur5 bin yıllık buz içindeki bakteri
5 bin yıllık buz içindeki bakteri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Romanya’nın batısındaki Scarișoara Mağarası’nda yapılan araştırmada, binlerce yıllık buz tabakası içinde modern antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü tespit edildi.
Bilim insanları, Scarișoara Mağarası'ndaki yaklaşık 20 metre kalınlığındaki dev buz bloğundan alınan ve 5 bin yıldan daha eski olduğu belirlenen örnekte 'Psychrobacter SC65A.3' adı verilen bakteri türünü keşfetti.
Laboratuvar analizlerinde söz konusu bakteri türünün 10 farklı antibiyotiğe dirençli olduğu belirlendi. Araştırmaya göre SC65A.3, trimetoprim, klindamisin ve metronidazol gibi bazı antibiyotiklere direnç gösteren ilk Psychrobacter suşu olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar, antibiyotik direncinin kökenini anlamanın yeni ve etkili ilaçların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
Ancak bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi halinde bu tür bakterilerin ve direnç genlerinin çevreye yayılabileceği ve modern patojenlere aktarılabileceği uyarısında bulundu. Bu durumun, mevcut enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabileceği ifade edildi.
Yapay Zeka, Bilim İnsanlarının Çözemediği Süper Bakteri Sorununu 48 Saatte Aştı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2025
SAĞLIK
Kanseri yok eden yeni yöntem: Bakterilerle tedavi mümkün hale geldi
10 Kasım 2025, 13:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала