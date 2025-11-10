https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/kanseri-yok-eden-yeni-yontem-bakterilerle-tedavi-mumkun-hale-geldi-1100860596.html

Kanseri yok eden yeni yöntem: Bakterilerle tedavi mümkün hale geldi

Japon bilim insanlarının geliştirdiği yeni bakteri temelli tedavinin, bağışıklık sisteminden bağımsız şekilde tümörleri yok ettiği, yan etkilerinin düşük... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

Kanser tedavisinde bakterilerin kullanılması fikrinin 1800’lü yıllara dayandığı, ancak bugüne kadar tedavilerin çoğunun bağışıklık sistemine bağımlı olduğu belirtildi. Bu durumun, bağışıklığı kemoterapi veya radyoterapiyle zayıflamış hastalarda tedaviyi etkisiz kıldığı biliniyordu. Japonya İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (JAIST) öncülüğündeki bir ekip, bağışıklık sistemini devreye sokmadan çalışan yeni bir bakteri terapisi geliştirdiğini açıkladı.İki bakterinin uyumlu iş birliği "AUN" adı verilen tedavinin, biri tümörlerin içinde yaşayan, diğeri ışıkla beslenen iki bakterinin özel bir kombinasyonuna dayandığı ifade edildi. Bu iki mikroorganizmanın, laboratuvar ve hayvan testlerinde tümörleri küçülttüğü ve bağışıklık baskılansa bile etkisini sürdürdüğü kaydedildi. Bilim ekibi, bu bakterilerin tümör ortamına girdikten sonra davranış değiştirerek kanser hücrelerini ve tümörü besleyen damarları hedef aldığını aktardı.Yan etkiler az, etki yüksek Yeni yöntemin, klasik bağışıklık temelli tedavilerde görülen ağır inflamasyon riskini azalttığı, vücuda uyumunun yüksek olduğu ve ciddi yan etkiler göstermediği bildirildi. Bakterilerin tümör içindeki oranını zamanla değiştirdiği, başlangıçta dengeli olan dağılımın tedavi sürecinde kanseri yok etmeyi güçlendiren bir yapıya dönüştüğü ifade edildi.Araştırma ekibinin lideri Profesör Eijiro Miyako’nun, "Bu teknoloji için girişim kurma hazırlığındayız, klinik denemelerin 6 yıl içinde başlamasını hedefliyoruz" dediği aktarıldı.

