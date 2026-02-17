Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bati-medyasi-rusya-ile-muzakereler-oncesinde-zelenskiy-etrafindaki-cember-daraliyor-1103563119.html
Batı medyası: Rusya ile müzakereler öncesinde Zelenskiy etrafındaki çember daralıyor
Batı medyası: Rusya ile müzakereler öncesinde Zelenskiy etrafındaki çember daralıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yaşanan tutuklama dalgasının, Rusya ile yapılacak müzakereler öncesinde Zelenskiy için konumunun tehlikede... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T11:33+0300
2026-02-17T11:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yolsuzluk
rusya
abd
cenevre
müzakere
barış görüşmeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_3d1f3e81bb6e6e2acab714d2bda83e34.jpg
Junge Welt gazetesi, Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı German Galuşçenko’nun gözaltına alınmasını değerlendirdi.Gazetenin yazısında, “Galuşçenko'nun tutuklanması ve ardından gözaltına alınması, bir süredir dinen skandalı yeniden canlandırdı. &lt;…&gt; Tutuklanmasının gerçek amacı muhtemelen &lt;…&gt; Zelenskiy'e etrafındaki çemberin daraldığını göstermekti. Bu, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik &lt;…&gt; müzakereler bağlamında önemli” ifadesi kullanıldı.Bu baskının nedenlerinden birinin, Kiev rejiminin ABD'nin barış girişimlerine karşı gösterdiği inatçılık olduğu kaydedilen yazıda, Washington’la yaşanan anlaşmazlıkların onu barışın önündeki son engel haline getirdiği anımsatılırken şu yoruma yer verildi:Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 15 Şubat Pazar günü, ‘Midas soruşturması’ kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/patrusev-ticaret-gemilerimizi-batinin-saldirilarina-karsi-koruma-tedbirleri-gelistiriliyor-1103559668.html
ukrayna
rusya
abd
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681368_170:0:2898:2046_1920x0_80_0_0_4c3d6f0c95f304f22d6b1807c87372bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, rusya, abd, cenevre, müzakere, barış görüşmeleri
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, rusya, abd, cenevre, müzakere, barış görüşmeleri

Batı medyası: Rusya ile müzakereler öncesinde Zelenskiy etrafındaki çember daralıyor

11:33 17.02.2026 (güncellendi: 11:35 17.02.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Abone ol
Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yaşanan tutuklama dalgasının, Rusya ile yapılacak müzakereler öncesinde Zelenskiy için konumunun tehlikede olduğu yönünde net bir sinyal olduğu belirtildi.
Junge Welt gazetesi, Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı German Galuşçenko’nun gözaltına alınmasını değerlendirdi.
Gazetenin yazısında, “Galuşçenko'nun tutuklanması ve ardından gözaltına alınması, bir süredir dinen skandalı yeniden canlandırdı. <…> Tutuklanmasının gerçek amacı muhtemelen <…> Zelenskiy'e etrafındaki çemberin daraldığını göstermekti. Bu, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik <…> müzakereler bağlamında önemli” ifadesi kullanıldı.
Bu baskının nedenlerinden birinin, Kiev rejiminin ABD'nin barış girişimlerine karşı gösterdiği inatçılık olduğu kaydedilen yazıda, Washington’la yaşanan anlaşmazlıkların onu barışın önündeki son engel haline getirdiği anımsatılırken şu yoruma yer verildi:
Zelenskiy, ‘kötü bir barışı’ kabul etmeyeceğini açıkladı. Bununla, ABD'den güvenlik garantisi almadan Ukrayna ordusunu Donbas'tan çekmeyeceğini kastediyordu. Oysa Amerikalılar ancak Zelenskiy’in önce barış anlaşmasını imzalaması durumunda bu tür garantileri vermeye hazır. Bu da onun siyasi çöküşü ve dolayısıyla başkanlık dokunulmazlığının sona ermesi anlamına geliyor.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 15 Şubat Pazar günü, ‘Midas soruşturması’ kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıklamıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
DÜNYA
Patruşev: Ticaret gemilerimizi Batı’nın saldırılarına karşı koruma tedbirleri geliştiriliyor
10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала