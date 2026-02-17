Batı medyası: Rusya ile müzakereler öncesinde Zelenskiy etrafındaki çember daralıyor

Zelenskiy, ‘kötü bir barışı’ kabul etmeyeceğini açıkladı. Bununla, ABD'den güvenlik garantisi almadan Ukrayna ordusunu Donbas'tan çekmeyeceğini kastediyordu. Oysa Amerikalılar ancak Zelenskiy’in önce barış anlaşmasını imzalaması durumunda bu tür garantileri vermeye hazır. Bu da onun siyasi çöküşü ve dolayısıyla başkanlık dokunulmazlığının sona ermesi anlamına geliyor.