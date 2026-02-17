https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bati-medyasi-rusya-ile-muzakereler-oncesinde-zelenskiy-etrafindaki-cember-daraliyor-1103563119.html
Batı medyası: Rusya ile müzakereler öncesinde Zelenskiy etrafındaki çember daralıyor
Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yaşanan tutuklama dalgasının, Rusya ile yapılacak müzakereler öncesinde Zelenskiy için konumunun tehlikede... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Junge Welt gazetesi, Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı German Galuşçenko’nun gözaltına alınmasını değerlendirdi.Gazetenin yazısında, “Galuşçenko'nun tutuklanması ve ardından gözaltına alınması, bir süredir dinen skandalı yeniden canlandırdı. <…> Tutuklanmasının gerçek amacı muhtemelen <…> Zelenskiy'e etrafındaki çemberin daraldığını göstermekti. Bu, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik <…> müzakereler bağlamında önemli” ifadesi kullanıldı.Bu baskının nedenlerinden birinin, Kiev rejiminin ABD'nin barış girişimlerine karşı gösterdiği inatçılık olduğu kaydedilen yazıda, Washington’la yaşanan anlaşmazlıkların onu barışın önündeki son engel haline getirdiği anımsatılırken şu yoruma yer verildi:Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 15 Şubat Pazar günü, ‘Midas soruşturması’ kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıklamıştı.
ukrayna, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yolsuzluk, rusya, abd, cenevre, müzakere, barış görüşmeleri
11:33 17.02.2026 (güncellendi: 11:35 17.02.2026)
Ukrayna'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yaşanan tutuklama dalgasının, Rusya ile yapılacak müzakereler öncesinde Zelenskiy için konumunun tehlikede olduğu yönünde net bir sinyal olduğu belirtildi.
Junge Welt
gazetesi, Ukrayna’da yolsuzluk soruşturması
kapsamında eski Enerji Bakanı German Galuşçenko
’nun gözaltına alınmasını değerlendirdi.
Gazetenin yazısında, “Galuşçenko'nun tutuklanması ve ardından gözaltına alınması, bir süredir dinen skandalı yeniden canlandırdı. <…> Tutuklanmasının gerçek amacı muhtemelen <…> Zelenskiy'e etrafındaki çemberin daraldığını göstermekti. Bu, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik <…> müzakereler bağlamında önemli” ifadesi kullanıldı.
Bu baskının nedenlerinden birinin, Kiev rejiminin ABD'nin barış girişimlerine karşı gösterdiği inatçılık olduğu kaydedilen yazıda, Washington’la yaşanan anlaşmazlıkların onu barışın önündeki son engel haline getirdiği anımsatılırken şu yoruma yer verildi:
Zelenskiy, ‘kötü bir barışı’ kabul etmeyeceğini açıkladı. Bununla, ABD'den güvenlik garantisi almadan Ukrayna ordusunu Donbas'tan çekmeyeceğini kastediyordu. Oysa Amerikalılar ancak Zelenskiy’in önce barış anlaşmasını imzalaması durumunda bu tür garantileri vermeye hazır. Bu da onun siyasi çöküşü ve dolayısıyla başkanlık dokunulmazlığının sona ermesi anlamına geliyor.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), 15 Şubat Pazar günü, ‘Midas soruşturması’ kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıklamıştı.