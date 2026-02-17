https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/patrusev-ticaret-gemilerimizi-batinin-saldirilarina-karsi-koruma-tedbirleri-gelistiriliyor-1103559668.html
Patruşev: Ticaret gemilerimizi Batı'nın saldırılarına karşı koruma tedbirleri geliştiriliyor
Patruşev: Ticaret gemilerimizi Batı’nın saldırılarına karşı koruma tedbirleri geliştiriliyor
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Batı'dan gelebilecek korsan saldırılarına karşı ticaret gemilerini korumak için önlemler geliştirdiklerini belirtti. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus basınına yaptığı açıklamada, geliştirilen 2050 Donanma Geliştirme Programı ile ilgili bilgi verdi.Batı ülkelerinin, Rus ticaret gemilerine el koyma tehdidini değerlendiren Patruşev, "Batı saldırılarına karşı tedbirler, Denizcilik Kurulu'nun da aralarında olduğu ilgili kurumlar tarafından geliştiriliyor. Donanmanın gelişimine yönelik ilgili talepler, şu anda son halini alan ve yakında başkana sunulacak olan 2050 Donanma Geliştirme Programına dahil ediyoruz" ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretini felç etmek amacıyla ticaret gemilerine yönelik saldırılarını artıracağına dair delillerin olduğunu kaydeden yetkili, şunu dedi:
Patruşev: Ticaret gemilerimizi Batı’nın saldırılarına karşı koruma tedbirleri geliştiriliyor
10:51 17.02.2026 (güncellendi: 10:55 17.02.2026)
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Batı'dan gelebilecek korsan saldırılarına karşı ticaret gemilerini korumak için önlemler geliştirdiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus basınına yaptığı açıklamada, geliştirilen 2050 Donanma Geliştirme Programı ile ilgili bilgi verdi.
Batı ülkelerinin, Rus ticaret gemilerine el koyma tehdidini değerlendiren Patruşev, “Batı saldırılarına karşı tedbirler, Denizcilik Kurulu’nun da aralarında olduğu ilgili kurumlar tarafından geliştiriliyor. Donanmanın gelişimine yönelik ilgili talepler, şu anda son halini alan ve yakında başkana sunulacak olan 2050 Donanma Geliştirme Programına dahil ediyoruz” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretini felç etmek amacıyla ticaret gemilerine yönelik saldırılarını artıracağına dair delillerin olduğunu kaydeden yetkili, şunu dedi:
Eğer onlara sert bir karşılık vermezsek, kısa süre içinde İngilizler, Fransızlar ve hatta Baltık ülkeleri o kadar küstahlaşacaklar ki, ülkemizin denizlere erişimini, en azından Atlantik havzasında, tamamen engellemeye çalışacaklar.
Rus donanmasını, denizde güvenliğin en iyi garantörü olarak nitelendiren Patruşev, uzak bölgelerde şu anda mevcut olandan daha fazla gemiye sahip olmaları gerektiğini kaydetti.
Patruşev’in açıklamasından diğer öne çıkan maddeler:
Rusya, Batılı korsanların coşkusunu dindirmek için her zaman etkileyici deniz kuvvetlerine sahip olmalı;
2050 Donanma Geliştirme Programı, Rusya'nın ekonomik faaliyetlerini koruyacak gemilere duyulan ihtiyacı dikkate almalı;
Rusya, yüksek teknolojiye sahip bir filo oluşturmaya odaklanmalı;
NATO’nun Baltık’ta çok uluslu taarruz grubunu oluşturması, Rusya için durumu karmaşıklaştırıyor;
Deniz saldırganlık alanı haline geliyor. Batı, ‘savaş gemisi diplomasisi’ uygulamasına döndü.
BRICS'i eksiksiz stratejik denizcilik boyutuna kavuşturmanın zamanı geldi;
Rusya, Dünya Okyanusu'nda çok kutuplu bir dünya düzeni kurmayı en önemli hedefi olarak görüyor;
Rusya, deniz yollarını Batılı korsanlardan korumak için BRICS ortaklarıyla birlikte çalışıyor.