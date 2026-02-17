https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/patrusev-ticaret-gemilerimizi-batinin-saldirilarina-karsi-koruma-tedbirleri-gelistiriliyor-1103559668.html

Patruşev: Ticaret gemilerimizi Batı’nın saldırılarına karşı koruma tedbirleri geliştiriliyor

Patruşev: Ticaret gemilerimizi Batı’nın saldırılarına karşı koruma tedbirleri geliştiriliyor

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Patruşev, Batı'dan gelebilecek korsan saldırılarına karşı ticaret gemilerini korumak için önlemler geliştirdiklerini belirtti. 17.02.2026

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev, Rus basınına yaptığı açıklamada, geliştirilen 2050 Donanma Geliştirme Programı ile ilgili bilgi verdi.Batı ülkelerinin, Rus ticaret gemilerine el koyma tehdidini değerlendiren Patruşev, “Batı saldırılarına karşı tedbirler, Denizcilik Kurulu’nun da aralarında olduğu ilgili kurumlar tarafından geliştiriliyor. Donanmanın gelişimine yönelik ilgili talepler, şu anda son halini alan ve yakında başkana sunulacak olan 2050 Donanma Geliştirme Programına dahil ediyoruz” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin Rusya'nın dış ticaretini felç etmek amacıyla ticaret gemilerine yönelik saldırılarını artıracağına dair delillerin olduğunu kaydeden yetkili, şunu dedi:Rus donanmasını, denizde güvenliğin en iyi garantörü olarak nitelendiren Patruşev, uzak bölgelerde şu anda mevcut olandan daha fazla gemiye sahip olmaları gerektiğini kaydetti.Patruşev’in açıklamasından diğer öne çıkan maddeler:

