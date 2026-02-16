https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zelenskiynin-cevresine-uzanan-yolsuzluk-krizi-eski-enerji-bakani-sinirda-kacarken-gozaltina-alindi-1103535721.html

Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı

Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen 100 milyon dolarlık rüşvet planına ilişkin “Midas” soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T13:15+0300

2026-02-16T13:15+0300

2026-02-16T13:15+0300

ukrayna

dünya

brüksel

kiev

ab

haberler

ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22617c1af97a807ed881f50fda0cc3de.jpg

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), “Midas soruşturması” kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıkladı.Yetkililer, Galushchenko’nun ülke sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu. NABU’dan yapılan resmi açıklamada, “Midas dosyası kapsamında eski bir enerji bakanı sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Öncelikli soruşturma işlemleri hukuka uygun şekilde sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.100 milyon dolarlık rüşvet i̇ddiasıSoruşturmanın odağında, devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet planı bulunuyor.Dosyada yalnızca kamu görevlilerinin değil, iş dünyasından bazı isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da soruşturma kapsamında olduğu ifade ediliyor.Skandalın, geçen kasım ayında Ukrayna’da siyasi tansiyonu yükselttiği ve yönetim kademelerinde ciddi sarsıntıya yol açtığı biliniyor.Üst düzey i̇stifalar geldi“Midas” soruşturmasının etkileri kısa sürede hükümet kademelerine yansıdı.Hakkında iddia bulunan isimler suçlamaları reddederken, soruşturmanın siyasi sonuçlarının devam edebileceği değerlendiriliyor.AB süreci ve yolsuzlukla mücadele baskısıYolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik hedefi kapsamında yürüttüğü reform sürecinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.Brüksel, Kiev yönetiminden uzun yıllara dayanan yapısal yolsuzluk sorununa karşı daha etkili adımlar atmasını talep ediyor. Bu kapsamda son haftalarda bazı milletvekilleri, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve eski bir cumhurbaşkanlığı danışmanı da farklı suçlamalar çerçevesinde soruşturmaya dahil edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rusya-disisleri-kiev-rejimi-bir-teror-hucresine-donustu-1103527904.html

ukrayna

brüksel

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, brüksel, kiev, ab, haberler, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yılsonu2026