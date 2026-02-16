https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zelenskiynin-cevresine-uzanan-yolsuzluk-krizi-eski-enerji-bakani-sinirda-kacarken-gozaltina-alindi-1103535721.html
Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı
Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen 100 milyon dolarlık rüşvet planına ilişkin “Midas” soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T13:15+0300
2026-02-16T13:15+0300
2026-02-16T13:15+0300
ukrayna
dünya
brüksel
kiev
ab
haberler
ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu)
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22617c1af97a807ed881f50fda0cc3de.jpg
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), “Midas soruşturması” kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıkladı.Yetkililer, Galushchenko’nun ülke sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu. NABU’dan yapılan resmi açıklamada, “Midas dosyası kapsamında eski bir enerji bakanı sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Öncelikli soruşturma işlemleri hukuka uygun şekilde sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.100 milyon dolarlık rüşvet i̇ddiasıSoruşturmanın odağında, devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet planı bulunuyor.Dosyada yalnızca kamu görevlilerinin değil, iş dünyasından bazı isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da soruşturma kapsamında olduğu ifade ediliyor.Skandalın, geçen kasım ayında Ukrayna’da siyasi tansiyonu yükselttiği ve yönetim kademelerinde ciddi sarsıntıya yol açtığı biliniyor.Üst düzey i̇stifalar geldi“Midas” soruşturmasının etkileri kısa sürede hükümet kademelerine yansıdı.Hakkında iddia bulunan isimler suçlamaları reddederken, soruşturmanın siyasi sonuçlarının devam edebileceği değerlendiriliyor.AB süreci ve yolsuzlukla mücadele baskısıYolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik hedefi kapsamında yürüttüğü reform sürecinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.Brüksel, Kiev yönetiminden uzun yıllara dayanan yapısal yolsuzluk sorununa karşı daha etkili adımlar atmasını talep ediyor. Bu kapsamda son haftalarda bazı milletvekilleri, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve eski bir cumhurbaşkanlığı danışmanı da farklı suçlamalar çerçevesinde soruşturmaya dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rusya-disisleri-kiev-rejimi-bir-teror-hucresine-donustu-1103527904.html
ukrayna
brüksel
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42d508c119d46e4132992f836504e1b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, brüksel, kiev, ab, haberler, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yılsonu2026
ukrayna, brüksel, kiev, ab, haberler, ukrayna ulusal yolsuzlukla mücadele bürosu (nabu), yılsonu2026
Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı
Ukrayna’da devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen 100 milyon dolarlık rüşvet planına ilişkin “Midas” soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı Galushchenko sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Dosyada üst düzey kamu görevlileri ve Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da adı geçerken, soruşturma ülkede siyasi krizi derinleştirdi.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), “Midas soruşturması” kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, Galushchenko’nun ülke sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu. NABU’dan
yapılan resmi açıklamada, “Midas dosyası kapsamında eski bir enerji bakanı sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Öncelikli soruşturma işlemleri hukuka uygun şekilde sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.
100 milyon dolarlık rüşvet i̇ddiası
Soruşturmanın odağında, devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet planı bulunuyor.
Dosyada yalnızca kamu görevlilerinin değil, iş dünyasından bazı isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da soruşturma kapsamında olduğu ifade ediliyor.
Skandalın, geçen kasım ayında Ukrayna’da
siyasi tansiyonu yükselttiği ve yönetim kademelerinde ciddi sarsıntıya yol açtığı biliniyor.
Üst düzey i̇stifalar geldi
“Midas” soruşturmasının etkileri kısa sürede hükümet kademelerine yansıdı.
Ukrayna’nın son iki enerji bakanı görevlerinden ayrıldı.
Zelenskiy’in genel sekreteri istifa etti.
Hakkında iddia bulunan isimler suçlamaları reddederken, soruşturmanın siyasi sonuçlarının devam edebileceği değerlendiriliyor.
AB süreci ve yolsuzlukla mücadele baskısı
Yolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik hedefi kapsamında yürüttüğü reform sürecinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
Brüksel
, Kiev
yönetiminden uzun yıllara dayanan yapısal yolsuzluk sorununa karşı daha etkili adımlar atmasını talep ediyor. Bu kapsamda son haftalarda bazı milletvekilleri, eski Başbakan Yuliya Timoşenko
ve eski bir cumhurbaşkanlığı danışmanı da farklı suçlamalar çerçevesinde soruşturmaya dahil edilmişti.