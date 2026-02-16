Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zelenskiynin-cevresine-uzanan-yolsuzluk-krizi-eski-enerji-bakani-sinirda-kacarken-gozaltina-alindi-1103535721.html
Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı
Zelenskiy'nin çevresine uzanan yolsuzluk krizi: Eski Enerji Bakanı sınırda kaçarken gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen 100 milyon dolarlık rüşvet planına ilişkin "Midas" soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı... 16.02.2026
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), “Midas soruşturması” kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıkladı.Yetkililer, Galushchenko’nun ülke sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu. NABU’dan yapılan resmi açıklamada, “Midas dosyası kapsamında eski bir enerji bakanı sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Öncelikli soruşturma işlemleri hukuka uygun şekilde sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.100 milyon dolarlık rüşvet i̇ddiasıSoruşturmanın odağında, devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet planı bulunuyor.Dosyada yalnızca kamu görevlilerinin değil, iş dünyasından bazı isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da soruşturma kapsamında olduğu ifade ediliyor.Skandalın, geçen kasım ayında Ukrayna’da siyasi tansiyonu yükselttiği ve yönetim kademelerinde ciddi sarsıntıya yol açtığı biliniyor.Üst düzey i̇stifalar geldi“Midas” soruşturmasının etkileri kısa sürede hükümet kademelerine yansıdı.Hakkında iddia bulunan isimler suçlamaları reddederken, soruşturmanın siyasi sonuçlarının devam edebileceği değerlendiriliyor.AB süreci ve yolsuzlukla mücadele baskısıYolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik hedefi kapsamında yürüttüğü reform sürecinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.Brüksel, Kiev yönetiminden uzun yıllara dayanan yapısal yolsuzluk sorununa karşı daha etkili adımlar atmasını talep ediyor. Bu kapsamda son haftalarda bazı milletvekilleri, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve eski bir cumhurbaşkanlığı danışmanı da farklı suçlamalar çerçevesinde soruşturmaya dahil edilmişti.
Ukrayna’da devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen 100 milyon dolarlık rüşvet planına ilişkin “Midas” soruşturması kapsamında eski Enerji Bakanı Galushchenko sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Dosyada üst düzey kamu görevlileri ve Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da adı geçerken, soruşturma ülkede siyasi krizi derinleştirdi.
Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), “Midas soruşturması” kapsamında eski Enerji Bakanı German Galushchenko’nun gözaltına alındığını açıkladı.
Yetkililer, Galushchenko’nun ülke sınırını geçmeye çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu. NABU’dan yapılan resmi açıklamada, “Midas dosyası kapsamında eski bir enerji bakanı sınır geçişi sırasında gözaltına alındı. Öncelikli soruşturma işlemleri hukuka uygun şekilde sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.

100 milyon dolarlık rüşvet i̇ddiası

Soruşturmanın odağında, devlet nükleer ajansında yürütüldüğü öne sürülen yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet planı bulunuyor.
Dosyada yalnızca kamu görevlilerinin değil, iş dünyasından bazı isimlerin de yer aldığı belirtiliyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’in eski bir çalışma arkadaşının da soruşturma kapsamında olduğu ifade ediliyor.
Skandalın, geçen kasım ayında Ukrayna’da siyasi tansiyonu yükselttiği ve yönetim kademelerinde ciddi sarsıntıya yol açtığı biliniyor.

Üst düzey i̇stifalar geldi

“Midas” soruşturmasının etkileri kısa sürede hükümet kademelerine yansıdı.
Ukrayna’nın son iki enerji bakanı görevlerinden ayrıldı.
Zelenskiy’in genel sekreteri istifa etti.
Hakkında iddia bulunan isimler suçlamaları reddederken, soruşturmanın siyasi sonuçlarının devam edebileceği değerlendiriliyor.

AB süreci ve yolsuzlukla mücadele baskısı

Yolsuzlukla mücadele, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyelik hedefi kapsamında yürüttüğü reform sürecinin temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.
Brüksel, Kiev yönetiminden uzun yıllara dayanan yapısal yolsuzluk sorununa karşı daha etkili adımlar atmasını talep ediyor. Bu kapsamda son haftalarda bazı milletvekilleri, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve eski bir cumhurbaşkanlığı danışmanı da farklı suçlamalar çerçevesinde soruşturmaya dahil edilmişti.
