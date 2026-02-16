https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-isciler-mahsur-kaldi--1103540919.html

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı

Zonguldak Kilimli'de bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Zonguldak Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre üç işçi mahsur kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı.Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı.Bu arada, bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

