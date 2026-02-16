https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bakanlik-il-il-uyardi-kuvvetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1103542584.html

Bakanlık il il uyardı: Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda, ülkenin bazı kesimleri için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/04/1102466918_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_a1b92c84c11e765908a644b801f86700.jpg

İçişleri Bakanlığından kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.Sağanak etkili olacak: Hangi iller etkilenecek?Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir, Manisa ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.Fırtına geliyorMuğla, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir çevreleri ile Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görüleceğinin tahmin edildiği bildirildi.Karadeniz'de yarın dikkatYarın Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği aktarıldı.Marmara'nın güneyi ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Düzce'nin güney ve doğusu) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.Kuvvetli sağanak etkili olacakYarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde; çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği kaydedildi.Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

