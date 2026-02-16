https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocagi-goctu-bakanlik-sorusturma-baslatti-1103548710.html

Zonguldak'ta maden ocağı göçtü: Bakanlık soruşturma başlattı

Zonguldak'ta maden ocağı göçtü: Bakanlık soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T20:33+0300

2026-02-16T20:33+0300

2026-02-16T20:33+0300

türki̇ye

akın gürlek

adalet

adalet bakanlığı

adalet bakanı

maden

maden ocağı

maden faciası

maden işçileri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103548539_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a6d3330b725654847ce48143965d50b3.jpg

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, ayrıca teknik inceleme için maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti atandığını bildirdi. Göçükten bir işçi sağ kurtarılırken, enkaz altındaki iki işçiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/zonguldakta-maden-ocaginda-gocuk-isciler-mahsur-kaldi--1103540919.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akın gürlek, adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri