Zonguldak'ta maden ocağı göçtü: Bakanlık soruşturma başlattı
Zonguldak'ta maden ocağı göçtü: Bakanlık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, ayrıca teknik inceleme için maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti atandığını bildirdi. Göçükten bir işçi sağ kurtarılırken, enkaz altındaki iki işçiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Zonguldak'ta maden ocağı göçtü: Bakanlık soruşturma başlattı

20:33 16.02.2026
Maden ocağı
Maden ocağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, ayrıca teknik inceleme için maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti atandığını bildirdi.
Göçükten bir işçi sağ kurtarılırken, enkaz altındaki iki işçiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Zonguldak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: Mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı
15:13
