X çöktü mü? Eski adıyla Twitter'da küresel çapta kesinti

X çöktü mü? Eski adıyla Twitter'da küresel çapta kesinti

X, eski adıyla Twitter, büyük bir kesinti yaşanıyor gibi görünüyor. X’in küresel çapta bir anda erişilemez hale geldiği bildiriliyor.

X (eski adıyla Twitter) sitesi ve mobil uygulama tamamen yüklenmezken, kullanıcıların karşısına yalnızca boş bir ekran çıktı. Bazı kullanıcılar Cloudflare hata sayfaları da gördü.Ancak, sorunun Cloudflare kaynaklı değil, doğrudan X’in kendisinden kaynaklandığı düşünülüyor.İngiltere, ABD'de de bildirildiİnternet kesintileri takip sitesi Down Detector, TSİ ile 18.00 suları, Birleşik Krallık saatiyle yaklaşık 15.00’te, yani ABD doğu saatiyle sabah 10.00 civarında X ile ilgili problem bildirimlerinde büyük bir artış yaşandığını gösterdi.Kesintinin dünya genelinde ortaya çıktığı ve X’e erişim sağlanan tüm yolları, yani hem internet sitesini hem de mobil uygulamaları etkilediği görüldü.

