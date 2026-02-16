https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rusya-disisleri-kiev-rejimi-bir-teror-hucresine-donustu-1103527904.html

Rusya Dışişleri: Kiev rejimi bir terör hücresine dönüştü

Rusya Dışişleri: Kiev rejimi bir terör hücresine dönüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin uluslararası bir terör hücresi seviyesine ulaştığını belirtti. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T10:12+0300

2026-02-16T10:12+0300

2026-02-16T10:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

batı

rusya dışişleri bakanlığı

münih güvenlik konferansı

terör

terör örgütü

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099936711_0:21:762:450_1920x0_80_0_0_893c04961800f2c9bbee8904edcabe02.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun sivillere ve sivil kurumların temsilcilerine düzenlediği saldırılara dikkat çekti.Zaharova, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Münih Güvenlik Konferansı’nı eleştirerek, şunu dedi:Kiev rejiminin, dışarıdan gelen silah, para ve siyasi destekle beslenen uluslararası terör örgütüne dönüştüğünü anlatan Rus diplomat, “Bunlar, NATO şemsiyesi altında bulunan bir ülkeler topluluğu” ifadesini kullandı.Ukrayna’nın, terör saldırılarını yalnızca sivillere değil, sosyal hizmet çalışanlarına yönelik de gerçekleştirdiğini anlatan Zaharova, şunu ekledi:Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Batı'nın terörle mücadelede uluslararası toplumun çabalarını birleştirme konusunda gerçek bir isteği olmadığını, aksine Batı ülkelerinden gelen silahın Neonaziler tarafından Rusya'daki sivillere saldırmak için kullanıldığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/ukraynali-komutan-yarali-askerini-catisma-hattinda-terk-etti-1103525692.html

rusya

ukrayna

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, batı, rusya dışişleri bakanlığı, münih güvenlik konferansı, terör, terör örgütü, nato