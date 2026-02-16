https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rusya-disisleri-kiev-rejimi-bir-teror-hucresine-donustu-1103527904.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin uluslararası bir terör hücresi seviyesine ulaştığını belirtti. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
rusya, ukrayna, batı, rusya dışişleri bakanlığı, münih güvenlik konferansı, terör, terör örgütü, nato
Rusya Dışişleri: Kiev rejimi bir terör hücresine dönüştü
10:12 16.02.2026 (güncellendi: 10:14 16.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin uluslararası bir terör hücresi seviyesine ulaştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun sivillere ve sivil kurumların temsilcilerine düzenlediği saldırılara dikkat çekti.
Zaharova, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Münih Güvenlik Konferansı’nı eleştirerek, şunu dedi:
Dünya çapındaki on binlerce uluslararası terör uzmanına bir sorum var. Neredesiniz hepiniz? Örneğin, Münih Konferansı'nda, Kiev rejiminin demokrasi oyunu oynayan bir kukla rejimden, kendine özgü neo-Nazi bir çizgiye sahip uluslararası terör hücresine nasıl dönüştüğü konusunda neden bir yuvarlak masa toplantısı veya panel oturumu düzenlenmediler?
Kiev rejiminin, dışarıdan gelen silah, para ve siyasi destekle beslenen uluslararası terör örgütüne dönüştüğünü anlatan Rus diplomat, “Bunlar, NATO şemsiyesi altında bulunan bir ülkeler topluluğu” ifadesini kullandı.
Ukrayna’nın, terör saldırılarını yalnızca sivillere değil, sosyal hizmet çalışanlarına yönelik de gerçekleştirdiğini anlatan Zaharova, şunu ekledi:
Kiev rejimi, sivil halka karşı terör saldırıları düzenledikten sonra, hemen olay yerine geri dönerek, sosyal hizmetlerde, acil servislerde çalışan sivilleri ve elbette doktorları öldürüyor. Doktorlar onlarda özel bir hayvani nefret uyandırıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dmitriy Lyubinskiy, Batı'nın terörle mücadelede uluslararası toplumun çabalarını birleştirme konusunda gerçek bir isteği olmadığını, aksine Batı ülkelerinden gelen silahın Neonaziler tarafından Rusya'daki sivillere saldırmak için kullanıldığını dile getirmişti.