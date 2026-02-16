Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukraynalı komutan yaralı askerini çatışma hattında terk etti
Ukraynalı komutan yaralı askerini çatışma hattında terk etti
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlarından biri, yaralı silah arkadaşını çatışma hattında bırakarak kaçtı. 16.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095186298_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fa5dd800ece4141f60f9d5eb50112e8.jpg
Sputnik’in eline geçen bir telsiz konuşması, Zaporojye Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Ukraynalı brlik komutanının, yaralı askerini yalnız bırakarak çatışma bölgesinden uzaklaştığını ortaya koyuyor.Jorik kod adlı bir Ukraynalı asker, “Karar veriyorum, bu (yaralı) asker burada kalacak... Şimdi, 800 metre uzunluğunda, kartpostal gibi (açık) bir alan önündeyiz” ifadesini kullanıyor.Telsiz konuşmasına göre, üstlerine yaralı askerin ilerleyemeyeceğini anlatan Jorik, riske girip grubu yavaşlatmak istemediğini dile getirdi.Daha önce de Rus medyasının eline geçen sayısız telsiz konuşmaları, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne seriyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy rejiminin Ukrayna vatandaşlarını ‘top eti’ olarak kullandığını defalarca vurgulamıştı.
Ukraynalı komutan yaralı askerini çatışma hattında terk etti

09:01 16.02.2026 (güncellendi: 09:07 16.02.2026)
© AP Photo / Andrii MarienkoUkraynalı askerler
Ukraynalı askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin komutanlarından biri, yaralı silah arkadaşını çatışma hattında bırakarak kaçtı.
Sputnik’in eline geçen bir telsiz konuşması, Zaporojye Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Ukraynalı brlik komutanının, yaralı askerini yalnız bırakarak çatışma bölgesinden uzaklaştığını ortaya koyuyor.
Jorik kod adlı bir Ukraynalı asker, “Karar veriyorum, bu (yaralı) asker burada kalacak... Şimdi, 800 metre uzunluğunda, kartpostal gibi (açık) bir alan önündeyiz” ifadesini kullanıyor.
Telsiz konuşmasına göre, üstlerine yaralı askerin ilerleyemeyeceğini anlatan Jorik, riske girip grubu yavaşlatmak istemediğini dile getirdi.
Daha önce de Rus medyasının eline geçen sayısız telsiz konuşmaları, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne seriyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy rejiminin Ukrayna vatandaşlarını ‘top eti’ olarak kullandığını defalarca vurgulamıştı.
