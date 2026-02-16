https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/ukraynali-komutan-yarali-askerini-catisma-hattinda-terk-etti-1103525692.html

Ukraynalı komutan yaralı askerini çatışma hattında terk etti

Sputnik’in eline geçen bir telsiz konuşması, Zaporojye Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir Ukraynalı brlik komutanının, yaralı askerini yalnız bırakarak çatışma bölgesinden uzaklaştığını ortaya koyuyor.Jorik kod adlı bir Ukraynalı asker, “Karar veriyorum, bu (yaralı) asker burada kalacak... Şimdi, 800 metre uzunluğunda, kartpostal gibi (açık) bir alan önündeyiz” ifadesini kullanıyor.Telsiz konuşmasına göre, üstlerine yaralı askerin ilerleyemeyeceğini anlatan Jorik, riske girip grubu yavaşlatmak istemediğini dile getirdi.Daha önce de Rus medyasının eline geçen sayısız telsiz konuşmaları, Ukrayna ordusunun içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne seriyor.Rusya Savunma Bakanlığı, Vladimir Zelenskiy rejiminin Ukrayna vatandaşlarını ‘top eti’ olarak kullandığını defalarca vurgulamıştı.

