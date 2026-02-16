https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rubiodan-orbana-ovgu-altin-cagimizi-yasiyoruz-1103543675.html

Rubio'dan Orban'a övgü: 'Altın çağımızı yaşıyoruz'

Trump ile Orban arasındaki ilişkilerin yakınlığına dikkat çeken Rubio, Macaristan'ın başarısının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T16:11+0300

2026-02-16T16:11+0300

2026-02-16T16:11+0300

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Budapeşte'de bir araya geldiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.ABD Başkanı Donald Trump ile Macar Başbakan Orban arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Rubio, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler altın çağına giriyor. Bu sadece halklarımızın görüşlerinin yakınlığı sayesinde değil, aynı zamanda sizin ABD Başkanı ile kurduğunuz ilişkiler sayesinde de oluyor" dedi.'Macaristan'ın başarısı ulusal çıkarlarımızla örtüşüyor'Trump'ın Orban'ın başarısını istediğini vurgulayan Rubio, zira Macaristan'ın başarısının ABD'nin de başarısı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

