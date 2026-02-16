Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rubio'dan Orban'a övgü: 'Altın çağımızı yaşıyoruz'
Rubio'dan Orban'a övgü: 'Altın çağımızı yaşıyoruz'
Trump ile Orban arasındaki ilişkilerin yakınlığına dikkat çeken Rubio, Macaristan'ın başarısının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Budapeşte'de bir araya geldiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.ABD Başkanı Donald Trump ile Macar Başbakan Orban arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Rubio, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler altın çağına giriyor. Bu sadece halklarımızın görüşlerinin yakınlığı sayesinde değil, aynı zamanda sizin ABD Başkanı ile kurduğunuz ilişkiler sayesinde de oluyor" dedi.'Macaristan'ın başarısı ulusal çıkarlarımızla örtüşüyor'Trump'ın Orban'ın başarısını istediğini vurgulayan Rubio, zira Macaristan'ın başarısının ABD'nin de başarısı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
Rubio'dan Orban'a övgü: 'Altın çağımızı yaşıyoruz'

Trump ile Orban arasındaki ilişkilerin yakınlığına dikkat çeken Rubio, Macaristan'ın başarısının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Budapeşte'de bir araya geldiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Macar Başbakan Orban arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yapan Rubio, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler altın çağına giriyor. Bu sadece halklarımızın görüşlerinin yakınlığı sayesinde değil, aynı zamanda sizin ABD Başkanı ile kurduğunuz ilişkiler sayesinde de oluyor" dedi.

'Macaristan'ın başarısı ulusal çıkarlarımızla örtüşüyor'

Trump'ın Orban'ın başarısını istediğini vurgulayan Rubio, zira Macaristan'ın başarısının ABD'nin de başarısı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Bu ilişkiler önümüzdeki yıllarda ulusal çıkarlarımız için o kadar önemli ve merkezi ehemmiyete sahip ki, eğer mali zorluklarla, büyümenin önündeki engellerle veya ülkenizin istikrarına yönelik tehditlerle karşı karşıya kalırsanız, Başkan Trump'ın bu konuya büyük ilgi göstereceğinden eminim. Macaristan'ın başarısı ulusal çıkarlarımızla örtüşüyor."

