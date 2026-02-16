https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/eski-abd-baskani-obamadan-uzayli-aciklamasi-gercekler-ama-51-bolgede-tutulmuyorlar-1103536073.html

Eski ABD Başkanı Obama’dan uzaylı açıklaması: 'Gerçekler ama 51. Bölge'de tutulmuyorlar'

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı bir podcast yayınında uzaylıların varlığına inandığını söyledi ancak Area 51 (51. Bölge)’de tutulduklarına dair komplo... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Brian Taylor Cohen’in podcast programında dünya dışı yaşam konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.“Uzaylılar gerçek mi?” sorusuna Obama,“Gerçekler, ancak ben görmedim. Area 51’de tutulmuyorlar. Yeraltında bir tesis yok, tabii başkandan bile gizlenen devasa bir komplo yoksa” yanıtını verdi.Obama’nın sözleri, yıllardır süren Area 51 uzaylı iddiaları ve UFO tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.51. Bölge efsanesi ve CIA gerçeğiABD’nin Nevada eyaletinde Soğuk Savaş döneminde kurulan 51. Bölge (Area 51), 1955’ten bu yana faaliyet gösteriyor. Uzun yıllar boyunca resmen varlığı kabul edilmeyen üs, CIA tarafından 2013 yılında doğrulandı.Bölge, kamuoyunda sık sık uzaylıların saklandığı gizli tesis olarak anılıyor. 2019 yılında sosyal medyada başlatılan “Area 51’e baskın” çağrısı milyonlarca destek almış, ancak yalnızca yaklaşık 150 kişi bölgeye gitmişti.Obama, başkan olduğunda sormak istediği ilk sorulardan birinin “Uzaylılar nerede?” olduğunu da dile getirdi.Eski başkanlardan benzer açıklamalarObama’dan önce de bazı ABD başkanları dünya dışı yaşam ihtimali hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.Trump yönetimine sert eleştirilerObama, programda yalnızca uzaylı iddialarına değil, güncel siyasete de değindi.Trump’ın Truth Social hesabında paylaşılan ve Barack Obama ile Michelle Obama’yı maymun bedenleri üzerinde gösteren ırkçı bir videoya tepki gösterdi.Videonun paylaşılmasının ardından Beyaz Saray ilk etapta tepkileri “sahte öfke” olarak nitelendirmiş, daha sonra içeriğin bir personel hatası sonucu paylaşıldığını belirterek kaldırmıştı.Trump’ın adını doğrudan anmadan konuşan Obama,“Bir palyaço gösterisi yaşanıyor. Eskiden makamın saygınlığına dair bir nezaket ve sorumluluk duygusu vardı. Bu kayboldu” ifadelerini kullandı.Göçmen operasyonlarına tepkiObama ayrıca Trump yönetiminin Minnesota’daki tartışmalı göçmen operasyonlarını da eleştirdi. Federal görevlilerin uygulamalarını “otoriter ülkelerde ve diktatörlüklerde görülen yöntemlere” benzetti.Trump yönetimi ise söz konusu operasyonların suçlulara yönelik hedefli baskınlar olduğunu savundu.“Federal hükümet görevlilerinin kontrolsüz davranışları son derece kaygı verici ve tehlikelidir” diyen Obama, yerel toplulukların gösterdiği tepkiden umut duyduğunu da sözlerine ekledi.

