Olası İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olur? Prof. Dr. Osman Bektaş net aralık verdi
Olası İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olur? Prof. Dr. Osman Bektaş net aralık verdi
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'da stres birikiminin Orta Marmara Sırtı çevresinde yoğunlaştığını belirterek, Avcılar açıklarında beklenen...
deprem
osman bektaş
i̇stanbul
çınarcık çukuru
avcılar
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası Marmara depremi ve İstanbul depremine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bektaş, “Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor” ifadesini kullanarak, olası senaryoda stres birikiminin Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukurunu ayıran Orta Marmara Sırtı çevresinde öne çıktığını belirtti.'Avcılar önünde beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?'Bektaş, paylaşımında soruyu ve yanıtını şu şekilde aktardı:"Avcılar önünde beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru nu ayıran Orta Marmara Sırtı ( CR. Bak.harita). 2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu ( CeB) ile Çınarcık Çukuru ( CB) arasında kabuk yapısının özelliği ( sıcak, ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk, creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklüğü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır."Prof. Dr. Bektaş’ın değerlendirmesinde, 2019 ve 2025’te yaşanan depremlerin gerçekleştiği alan ile çevresindeki kabuk yapısı benzerliği vurgulanıyor. Bu nedenle Bektaş, Avcılar açıklarında beklenen olası İstanbul depremi için büyüklüğün “önceki depremler gibi” M6,2-6,3 aralığında olabileceğini ifade ediyor.
Olası İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olur? Prof. Dr. Osman Bektaş net aralık verdi

10:30 16.02.2026
© AAProf. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara’da stres birikiminin Orta Marmara Sırtı çevresinde yoğunlaştığını belirterek, Avcılar açıklarında beklenen olası İstanbul depremi için büyüklüğün önceki sarsıntılara benzer olabileceğini söyledi. Bektaş, “M6,2-6,3” aralığına işaret etti.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, olası Marmara depremi ve İstanbul depremine ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bektaş, “Jeofizik beklenen İstanbul depremini açıklıyor” ifadesini kullanarak, olası senaryoda stres birikiminin Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukurunu ayıran Orta Marmara Sırtı çevresinde öne çıktığını belirtti.

'Avcılar önünde beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?'

Bektaş, paylaşımında soruyu ve yanıtını şu şekilde aktardı:
"Avcılar önünde beklenen İstanbul depreminin büyüklüğü ne olabilir?
Stres birikimi için en uygun yer Çınarcık Çukuru ile Kumburgaz Çukuru nu ayıran Orta Marmara Sırtı ( CR. Bak.harita). 2019 ve 2025 M5,8 ve 6,2 depremlerinin geliştiği Orta Marmara Çukurluğu ( CeB) ile Çınarcık Çukuru ( CB) arasında kabuk yapısının özelliği ( sıcak, ince, akışkanlarca doygun zayıf kabuk, creep) aynı olduğu için beklenen olası deprem büyüklüğü de önceki depremler gibi M6,2-6,3 olmalıdır."
Prof. Dr. Bektaş’ın değerlendirmesinde, 2019 ve 2025’te yaşanan depremlerin gerçekleştiği alan ile çevresindeki kabuk yapısı benzerliği vurgulanıyor. Bu nedenle Bektaş, Avcılar açıklarında beklenen olası İstanbul depremi için büyüklüğün “önceki depremler gibi” M6,2-6,3 aralığında olabileceğini ifade ediyor.
