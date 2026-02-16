https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/sicakliklar-sert-dusuyor-soguk-hava-dalgasi-kapida-istanbulda-kar-var-mi-meteoroloji-uzmanlari-1103525949.html

Sıcaklıklar sert düşüyor, soğuk hava dalgası kapıda: İstanbul’da kar var mı? Meteoroloji uzmanları açıkladı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre iki gündür yurdu da etkileyen bahar havası haftayla sona eriyor. Batıda 20 dereceleri gören sıcaklıklar hızla... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T09:55+0300

2026-02-16T09:55+0300

2026-02-16T10:01+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102724405_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_06878159bf89d4b2c9de83cecdb0ee92.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, iki gündür yurdun büyük bölümünde etkili olan bahar havası yeni haftayla birlikte etkisini yitirecek. Batıda dün 20 dereceleri gören sıcaklıkların, kısa sürede belirgin biçimde düşmesi bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı değerlendirmede, yarın Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Muğla hattı boyunca şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.Çalışkan, beklenen yağış ve soğumaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:❝Salı gecesi yağış özellikle Antalya'da şiddetleniyor. Adana ve Kahramanmaraş'ta çarşamba günü çok şiddetli yağış var. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 5-6 dereceye kadar düşecek. Uludağ, Kartalkaya, Kartepe'ye kar yağacak. Bolu'nun yükseklerine kar yağacak. Perşembeden sonra yağışlarımız azalıyor daha sakin bir havaya geçiyoruz❞Kuzeyden soğuk hava geliyor: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, soğuk hava dalgasının özellikle kuzey kesimlerde etkili olacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:❝Çarşamba günü ise bir soğuk hava geliyor kuzeyden. Soğuk hava kütlesi kuzey illerimizde aldığı sıcaklıkları tekrar geri verecek. Çarşamba günü sıcaklık İstanbul'da 8 dereceye kadar düşecek. Kar yağışı Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın Uludağ gibi yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir. Perşembeden sonra yağış kesiliyor, önümüzdeki hafta sonuna kadar yağış yok. Önümüzdeki hafta sonu bir soğuk hava kütlesi daha geliyor. Bu, Anadolu'da ve Marmara'nın doğusunda kar yağışı yapabilir❞

