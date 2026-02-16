Türkiye
Okan Buruk: Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarınki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.Kenan Yıldız hakkında konuşan Buruk, ''Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var. Biz Yıldız'ı çok seviyoruz. O bir star. Zaten Türkçe'de 'Yıldız' star anlamına gelir'' dedi.Buruk'un İtalyan basınına verdiği demeç sosyal medyada gündem yarattı.
23:11 16.02.2026
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan ekibinin genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarınki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.
Kenan Yıldız hakkında konuşan Buruk, ''Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var. Biz Yıldız'ı çok seviyoruz. O bir star. Zaten Türkçe'de 'Yıldız' star anlamına gelir'' dedi.
Buruk'un İtalyan basınına verdiği demeç sosyal medyada gündem yarattı.
