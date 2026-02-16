https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/okan-buruk-kenan-yildizin-cocukken-galatasaray-formali-fotografi-var-1103550235.html

Okan Buruk: Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var

Okan Buruk: Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarınki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.Kenan Yıldız hakkında konuşan Buruk, ''Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var. Biz Yıldız'ı çok seviyoruz. O bir star. Zaten Türkçe'de 'Yıldız' star anlamına gelir'' dedi.Buruk'un İtalyan basınına verdiği demeç sosyal medyada gündem yarattı.

SON HABERLER

