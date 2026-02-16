https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/okan-buruk-kenan-yildizin-cocukken-galatasaray-formali-fotografi-var-1103550235.html
Okan Buruk: Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var
Okan Buruk: Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T23:11+0300
2026-02-16T23:11+0300
2026-02-16T23:11+0300
spor
okan buruk
kenan yıldız
galatasaray
maç
maç yayını
tarihi maç
şampiyonlar ligi kupası
uefa şampiyonlar ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103272893_0:220:2560:1660_1920x0_80_0_0_ab87208bf429f8436cb616272cd6f31a.jpg
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarınki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.Kenan Yıldız hakkında konuşan Buruk, ''Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var. Biz Yıldız'ı çok seviyoruz. O bir star. Zaten Türkçe'de 'Yıldız' star anlamına gelir'' dedi.Buruk'un İtalyan basınına verdiği demeç sosyal medyada gündem yarattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/juventus-istanbula-geldi-kenan-yildiz-sahaya-cikti-1103549989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103272893_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_f7d61d19b8c6bc9bfdcb5ef9477fd5cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okan buruk, kenan yıldız, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
okan buruk, kenan yıldız, galatasaray, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası, uefa şampiyonlar ligi
Okan Buruk: Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan ekibinin genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yarınki Juventus maçı öncesi İtalyan basınına konuştu.
Kenan Yıldız hakkında konuşan Buruk, ''Kenan Yıldız'ın çocukken Galatasaray formalı fotoğrafı var. Biz Yıldız'ı çok seviyoruz. O bir star. Zaten Türkçe'de 'Yıldız' star anlamına gelir'' dedi.
Buruk'un İtalyan basınına verdiği demeç sosyal medyada gündem yarattı.