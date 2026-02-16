https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/juventus-istanbula-geldi-kenan-yildiz-sahaya-cikti-1103549989.html

Juventus, İstanbul'a geldi: Kenan Yıldız, sahaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Juventus, mücadele öncesi İstanbul’a geldi. Takımın genç yıldızı Kenan... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'la oynayacağı karşılaşma öncesinde RAMS Park’ta son kontrollerini yaptı.İtalyan temsilcisi, müsabakanın oynanacağı statta kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek zemini inceledi. Takımın genç yıldızı Kenan Yıldız da saha şartlarını yakından gözlemledi.Milli futbolcunun, zemini ve stat atmosferini takım arkadaşlarına anlattığı, o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.

