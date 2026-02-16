Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Juventus, İstanbul'a geldi: Kenan Yıldız, sahaya çıktı
Juventus, İstanbul'a geldi: Kenan Yıldız, sahaya çıktı
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Juventus, mücadele öncesi İstanbul'a geldi. Takımın genç yıldızı Kenan...
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'la oynayacağı karşılaşma öncesinde RAMS Park’ta son kontrollerini yaptı.İtalyan temsilcisi, müsabakanın oynanacağı statta kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek zemini inceledi. Takımın genç yıldızı Kenan Yıldız da saha şartlarını yakından gözlemledi.Milli futbolcunun, zemini ve stat atmosferini takım arkadaşlarına anlattığı, o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Juventus, İstanbul'a geldi: Kenan Yıldız, sahaya çıktı

22:24 16.02.2026
Kenan Yıldız
Kenan Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA / Beyza Cömert
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Juventus, mücadele öncesi İstanbul’a geldi. Takımın genç yıldızı Kenan Yıldız da sahayı arkadaşlarına anlattı.
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'la oynayacağı karşılaşma öncesinde RAMS Park’ta son kontrollerini yaptı.
İtalyan temsilcisi, müsabakanın oynanacağı statta kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek zemini inceledi. Takımın genç yıldızı Kenan Yıldız da saha şartlarını yakından gözlemledi.
Milli futbolcunun, zemini ve stat atmosferini takım arkadaşlarına anlattığı, o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.
SPOR
Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Galatasaray, Juventus maçıyla Avrupa’da 337. kez sahne alacak
12:21
