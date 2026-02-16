https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/juventus-istanbula-geldi-kenan-yildiz-sahaya-cikti-1103549989.html
Juventus, İstanbul'a geldi: Kenan Yıldız, sahaya çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'la karşılaşacak olan Juventus, mücadele öncesi İstanbul'a geldi. Takımın genç yıldızı Kenan...
2026-02-16T22:24+0300
Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray'la oynayacağı karşılaşma öncesinde RAMS Park’ta son kontrollerini yaptı.İtalyan temsilcisi, müsabakanın oynanacağı statta kısa bir yürüyüş gerçekleştirerek zemini inceledi. Takımın genç yıldızı Kenan Yıldız da saha şartlarını yakından gözlemledi.Milli futbolcunun, zemini ve stat atmosferini takım arkadaşlarına anlattığı, o anları cep telefonuyla kaydettiği görüldü.
i̇stanbul
