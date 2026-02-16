https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kredi-karti-limitlerinde-yeni-donem-degisiklik-yururluge-girdi-1103537126.html
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem: Değişiklik yürürlüğe girdi
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem: Değişiklik yürürlüğe girdi
Sputnik Türkiye
BDDK’nin kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getiren düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Bankalar dijital kanallardan gelir belgesi alacak. Limit... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T13:47+0300
2026-02-16T13:47+0300
2026-02-16T13:47+0300
ekonomi̇
kredi kartı
kredi kartı limiti
bddk
tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg
Milyonlarca kart kullanıcısını ilgilendiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi için bankalara tanıdığı süre dolarken, yeni hesaplama sistemi devreye alındı.Dijital kanallar üzerinden gelir teyidi yapılacakBDDK talimatı uyarınca bankaların, müşterileriyle temasa geçerek dijital kanallar üzerinden gelir belgesi temin ve gelir teyidi süreçlerini oluşturması istendi. Düzenleme kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limit hesaplamasından düşülmemesi için gerekli sistemsel altyapı çalışmaları sürüyor; teknik düzenlemelerin en geç üç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.Toplam limitte kritik değişiklik: tüm bankalar birlikte hesaplanacakYeni uygulamanın en dikkat çekici başlığı, limit hesabında kişinin sadece tek bir bankadaki değil, tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limitinin baz alınması. İlk aşamada toplam limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için indirim öngörülmüyor. Ancak toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar bu istisnadan yararlanamayacak; limitlerde indirime gidilebilecek.Kademeli düşüş sistemi devreye giriyorToplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar için “kullanılmayan tutar” üzerinden kademeli düşüş uygulanacak. Örneğin; 600 bin lira limiti olan ancak yıl içinde bunun 400 bin lirasını kullanan bir müşterinin, kalan 200 bin liralık boş limitinin yüzde 50’si silinerek yeni limiti 500 bin liraya çekilecek. Toplam limiti 750 bin lirayı aşanlarda ise hesap kesim dönemlerindeki en düşük kullanım oranları dikkate alınarak daha kapsamlı bir düzenleme yapılacak.Düzenlemenin ikinci fazında, 2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha sıkı kurallar uygulanacak. Buna göre, bir müşteriye ilk yıl verilecek toplam limit, net aylık gelirinin en fazla “gelirin iki katı” olabilecek. İkinci yıldan itibaren bu sınır gelirin dört katına kadar çıkabilecek.BDDK, tüm kart limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle tam uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Ayrıca 400 bin liranın üzerindeki her türlü limit artış talebinde resmi gelir belgesi sunulması zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/17-milyon-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-kac-tl-olacak-iste-beklenen-rakam-1103530310.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_f2cf0dab3b19b0f7e741b08b045fa465.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kredi kartı, kredi kartı limiti, bddk, tl
kredi kartı, kredi kartı limiti, bddk, tl
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem: Değişiklik yürürlüğe girdi
BDDK’nin kredi kartı limitlerini gelirle uyumlu hale getiren düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Bankalar dijital kanallardan gelir belgesi alacak. Limit hesabında bankalardaki toplam limit esas; 400 bin TL’ye kadar indirim yok. 400 bin TL üstünde kademeli düşüş olabilir.
Milyonlarca kart kullanıcısını ilgilendiren düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi için bankalara tanıdığı süre dolarken, yeni hesaplama sistemi devreye alındı.
Dijital kanallar üzerinden gelir teyidi yapılacak
BDDK talimatı uyarınca bankaların, müşterileriyle temasa geçerek dijital kanallar üzerinden gelir belgesi temin ve gelir teyidi süreçlerini oluşturması istendi. Düzenleme kapsamında eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limit hesaplamasından düşülmemesi için gerekli sistemsel altyapı çalışmaları sürüyor; teknik düzenlemelerin en geç üç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.
Toplam limitte kritik değişiklik: tüm bankalar birlikte hesaplanacak
Yeni uygulamanın en dikkat çekici başlığı, limit hesabında kişinin sadece tek bir bankadaki değil, tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limitinin baz alınması. İlk aşamada toplam limiti 400 bin liraya kadar olan müşteriler için indirim öngörülmüyor. Ancak toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar bu istisnadan yararlanamayacak; limitlerde indirime gidilebilecek.
Kademeli düşüş sistemi devreye giriyor
Toplam limiti 400 bin liranın üzerinde olan kullanıcılar için “kullanılmayan tutar” üzerinden kademeli düşüş uygulanacak. Örneğin; 600 bin lira limiti olan ancak yıl içinde bunun 400 bin lirasını kullanan bir müşterinin, kalan 200 bin liralık boş limitinin yüzde 50’si silinerek yeni limiti 500 bin liraya çekilecek. Toplam limiti 750 bin lirayı aşanlarda ise hesap kesim dönemlerindeki en düşük kullanım oranları dikkate alınarak daha kapsamlı bir düzenleme yapılacak.
Düzenlemenin ikinci fazında, 2026 yılı itibarıyla yeni kredi kartı başvurularında daha sıkı kurallar uygulanacak. Buna göre, bir müşteriye ilk yıl verilecek toplam limit, net aylık gelirinin en fazla “gelirin iki katı” olabilecek. İkinci yıldan itibaren bu sınır gelirin dört katına kadar çıkabilecek.
BDDK, tüm kart limitlerinin 2027 yılı başına kadar resmi gelir belgeleriyle tam uyumlu hale getirilmesini amaçlıyor. Ayrıca 400 bin liranın üzerindeki her türlü limit artış talebinde resmi gelir belgesi sunulması zorunlu olacak.