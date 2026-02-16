https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/17-milyon-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-kac-tl-olacak-iste-beklenen-rakam-1103530310.html

17 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte beklenen rakam

17 milyon emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte beklenen rakam

Ramazan Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyesi için gözler yeni düzenlemede. 4 bin TL olan ikramiyenin 5 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor

17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, halen 4 bin TL olan ikramiyenin 5 bin TL’ye yükseltilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin bütçeye 150 milyar TL’nin üzerinde etki oluşturacağı hesaplanıyor.Bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin, önümüzdeki hafta TBMM’ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor. Düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Ardından TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşması halinde Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.Kimler bayram ikramiyesi alacak?Bayram ikramiyesini; SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.Emekli bayram ikramiyesinden dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiye alacak.Ne zaman ödenecek?Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, emekli maaşlarının yattığı bankalardaki hesaplar üzerinden yapılacak. Haberde “Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak” denilirken, geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk ikramiyenin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılmasının beklendiği ifade ediliyor.

