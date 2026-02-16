Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Kadın terzi gasp için dükkanına gelen 2 kişiyi tokat atıp dışarı çıkardı
Kadın terzi gasp için dükkanına gelen 2 kişiyi tokat atıp dışarı çıkardı
Tekirdağ'da Fatma Kapalıgöz terzi dükkanına giren kar maskeli 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı. Yakalanan şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest...
türki̇ye
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp girişimi terzideki güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, kadından kasanın yerini sorarak para istedi.Kapalıgöz para talebinde bulunan 2 kişiyi tokat atarak dükkandan çıkardı.Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
türki̇ye
SON HABERLER
00:24 16.02.2026 (güncellendi: 01:11 16.02.2026)
© AATekirdağ'da gasp için dükkana gelen şüphelileri kadın terzi tokatlayarak çıkardı
© AA
Tekirdağ'da Fatma Kapalıgöz terzi dükkanına giren kar maskeli 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı. Yakalanan şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp girişimi terzideki güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.
Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, kadından kasanın yerini sorarak para istedi.
Kapalıgöz para talebinde bulunan 2 kişiyi tokat atarak dükkandan çıkardı.
Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.
Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TÜRKİYE
