https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kadin-terzi-gasp-icin-dukkanina-gelen-2-kisiyi-tokat-atip-disari-cikardi-1103522123.html

Kadın terzi gasp için dükkanına gelen 2 kişiyi tokat atıp dışarı çıkardı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da Fatma Kapalıgöz terzi dükkanına giren kar maskeli 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı. Yakalanan şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T00:24+0300

2026-02-16T00:24+0300

2026-02-16T01:11+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103522224_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_3bed3220981e5b9d9d59c5a5822036c6.jpg

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp girişimi terzideki güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, kadından kasanın yerini sorarak para istedi.Kapalıgöz para talebinde bulunan 2 kişiyi tokat atarak dükkandan çıkardı.Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

türki̇ye

tekirdağ

2026

SON HABERLER

Sputnik Türkiye

