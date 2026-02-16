https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kadin-terzi-gasp-icin-dukkanina-gelen-2-kisiyi-tokat-atip-disari-cikardi-1103522123.html
Kadın terzi gasp için dükkanına gelen 2 kişiyi tokat atıp dışarı çıkardı
Kadın terzi gasp için dükkanına gelen 2 kişiyi tokat atıp dışarı çıkardı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da Fatma Kapalıgöz terzi dükkanına giren kar maskeli 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı. Yakalanan şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T00:24+0300
2026-02-16T00:24+0300
2026-02-16T01:11+0300
türki̇ye
tekirdağ
terzi
gasp
tokat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103522224_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_3bed3220981e5b9d9d59c5a5822036c6.jpg
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp girişimi terzideki güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, kadından kasanın yerini sorarak para istedi.Kapalıgöz para talebinde bulunan 2 kişiyi tokat atarak dükkandan çıkardı.Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/izmirde-etkili-olan-firtinada-deniz-tasti-1103519898.html
türki̇ye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103522224_0:0:1177:883_1920x0_80_0_0_6b43ac353cfee351dd9e32eadd0ab398.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tekirdağ, terzi, gasp, tokat
tekirdağ, terzi, gasp, tokat
Kadın terzi gasp için dükkanına gelen 2 kişiyi tokat atıp dışarı çıkardı
00:24 16.02.2026 (güncellendi: 01:11 16.02.2026)
Tekirdağ'da Fatma Kapalıgöz terzi dükkanına giren kar maskeli 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı. Yakalanan şüphelilerse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gasp girişimi terzideki güvenlik kamerasına yansıdı. Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.
Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, kadından kasanın yerini sorarak para istedi.
Kapalıgöz para talebinde bulunan 2 kişiyi tokat atarak dükkandan çıkardı.
Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.
Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.