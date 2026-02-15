https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/izmirde-etkili-olan-firtinada-deniz-tasti-1103519898.html

İzmir'de etkili olan fırtınada deniz taştı

İzmir'de birden çok yerde denizin kıyıya doğru taştığı görüldü. Fırtına nedeniyle yaşanan zor koşullarda bazı yollar sular altında kalırken, ağaçlar devrildi. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde kuvvetli fırtına denizin taşmasına neden oldu.Karşıyaka Vapur İskelesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı ile Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şube arasındaki bölgede ve Kordon'da da denizin taşması sonucu sokaklarda sular birikti.Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken kent sakinlerinin ayakkabılarını ellerine alarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü. Ağaçlar kuvvetli fırtına nedeniyle devrildi.Karşıyaka Tramvayı seferleri hava muhalefeti ve deniz taşması nedeniyle Alaybey-Karşıyaka İskele ve Çarşı-Katip Çelebi Üniversitesi arasında kısmen yapılabildi.Yaşanan olumsuzluklarla ilgili İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden trafik akışına ilişkin bir açıklama yapılarak şunlar kaydedildi:Ayrıca Karaburun ilçesinin Mordoğan Mahallesi'nde de deniz taştı, balıkçı barınağı ve bazı bahçeler su altında kaldı.

