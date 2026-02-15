https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/istanbul-ve-ankara-valiliklerinden-uyari-yer-yer-80-kilometre-hiza-ulasacak-1103520518.html
İstanbul ve Ankara valiliklerinden uyarı: Yer yer 80 kilometre hıza ulaşacak
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği ve 50-70 yer yer 80 kilometre/saat hıza ulaşabileceği belirtildi. Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ankara Valiliği'nden de benzer bir uyarı geldi. Yarın sabah saatlerinden sonra Ankara'nın güneyinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 kilometre/saat, yer-yer 80 kilometre/saat) beklendiği bildirildi. Her iki ilin valiliği de vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
