'İran müzakerelerde esneklik gösterebilecek, ancak taviz vermeyecek'

'İran müzakerelerde esneklik gösterebilecek, ancak taviz vermeyecek'

İran'ın askeri kapasitesinin bir saldırıyı püskürtmesine olanak tanıdığını söyleyen İranlı uzman Azizi, aynı zamanda İran'ın Cenevre'deki müzakerelerde bir... 16.02.2026

İran Yeni Vizyon Araştırma ve Medya Merkezi Direktörü Mahdi Azizi, Sputnik'e demecinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin ABD ile anlaşmaya varmak için yapıcı ve somut fikirleri olduğuna dair açıklamalarını yorumladı.Azizi, ‘Ortadoğu’daki askeri yığılmanın ve son olayların, Tahran'ı ABD'nin belirlediği koşullar altında, özellikle de İran'ın savunma füzelerinden vazgeçmesi ve bunların sayısını ve menzilini sınırlaması koşuluyla müzakere masasına geri getirmeyi amaçlayan medya baskısı ile psikolojik baskısının bir parçası’ olduğunu belirtti.İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump'a baskı uyguladığını dile getiren Azizi, ‘İran'a baskı uygulamayı amaçlayan her siyasi süreçte, özellikle ABD yüksek maliyetlere katlanmak istemezken, (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'nun ise siyasi varlığını garanti altına alacak çözüm arayışında olduğu göz önüne alınarak, İsrail'in balistik füze rampalarına saldırı düzenleme olasılığını da içerecek şekilde ABD ve İsrail arasındaki rol paylaşımına’ işaret etti.Azizi, İran'ın askeri kapasitesinin bir saldırıyı püskürtmesine olanak tanıdığına inandığını, aynı zamanda İran'ın müzakerelerde esneklik gösterebileceğini ancak taviz vermeyeceğini, sadece bölge ülkelerine ve ABD hükümetine nükleer silah edinmeye çalışmayacağına ve İsrail'e füze yönlendirmeyeceğine dair garantiler ve güvenceler verebileceğini vurguladı.Planlanan müzakerelere ilişkin yorumda bulunan Azizi, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerinin nükleer tesislere erişimine izin vermeyi kabul etse bile baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı. İranlı uzman, İran'ın füzeleri savunma amaçlı olduğunun ve gerek ABD yönetimine duyulan güvensizlik gerekse de İsrail'in bölgedeki yayılmacı doktrini nedeniyle müzakerelerde ele alınmayacağının altını çizdi.Azizi, “ABD'nin müzakereler için belirlediği süre siyaset ve medya temelli manevraların bir parçasıdır. Müzakerelerden ilişkileri güçlendirecek olumlu sonuçlar beklenmemekte, aksine bu sadece bir geciktirme taktiğidir” ifadelerini kullandı.Müzakerelerin sonraki turlarda da devam edeceğini, zira ‘çatışmanın sadece ABD ve İran arasında değil, aynı zamanda bölgedeki İslami direnişi destekleyen İran ideolojisi ile küresel egemenliğe odaklanan Amerikan kibri arasında da yaşandığını’ vurguladı.İran hükümetinin politikasının ‘makul ve ihtiyatlı’ olduğuna dikkat çeken Azizi, ABD’ye bir dizi ekonomik ayrıcalık sağlama söylemininse, Amerikalıların İran'ın çıkarlarına zarar vermeden ülkenin pazarına dahil olmaları anlamına geldiğini’ ifade etti.

