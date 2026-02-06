https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/abd-iran-gorusmelerinde-son-durum-bugun-icin-sona-erdi-muzakerelerde-yer-alan-isimler-1103321673.html

ABD-İran görüşmeleri şimdilik sona erdi: 'İyi bir başlangıçt oldu'

ABD-İran görüşmeleri şimdilik sona erdi: 'İyi bir başlangıçt oldu'

Sputnik Türkiye

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta TSİ ile 11.00 civarında başlayan dolaylı görüşmeler bugün için sona erdi. İran Dışişleri, 'müzakereler devam... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-06T16:53+0300

2026-02-06T16:53+0300

2026-02-06T17:14+0300

dünya

i̇ran

abd

umman

steve witkoff

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abbas arakçi

abd

ortadoğu

jared kushner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103321390_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_87f19ddfd21f42e761ddab35ca94dece.jpg

İran devlet televizyonuna göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, görüşmeler sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasında iki tur halinde mesaj alışverişine aracılık etti.İran Dışişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'İran ve ABD müzakerelere devam etme konusunda anlaştı ancak önce iki ülkenin başkentlerde istişareler yapılacak' denildi. Dışişleri Bakanı Arakçi, 'ABD ile görüşmelerin iyi bir başlangıç olduğunu' söylerken, iki tarafın da müzakerelerin nasıl devam edeceği konusunda bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Arakçi, Kushner, WitkoffMaskat'ta TSİ 11.00 sularında başlayan müzakerelerde İran heyetini Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti. Witkoff'un beraberinde Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper da yer aldı.Arakçi'nin beraberinde ise Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, Ekonomik İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi ile Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi de hazır bulundu. Görüşmelerde, diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik uygun koşulların hazırlanmasının ele alındığı, tarafların süreci başarıya ulaştırma yönündeki kararlılığının önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıklarİran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı.Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye dahil üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.Müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyamumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken, ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini bildiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-iran-muzakereleri-yarin-taraflar-ne-istiyor-1103285959.html

i̇ran

umman

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, abd, umman, steve witkoff, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abbas arakçi, abd, ortadoğu, jared kushner