Cidinizin dostu olacak: Histamin diyeti nedir? Kimler uygulamalı, faydaları ve yasaklı besinler neler?
beslenme
Histamin diyeti, vücuttaki histamin seviyesini azaltarak alerjik reaksiyonları, sindirim problemlerini ve baş ağrılarını hafifletmeyi amaçlayan bir eliminasyon beslenme programıdır. Özellikle histamin intoleransı ve DAO enzimi eksikliği olan kişiler için önerilen bu diyet, genellikle 21 gün uygulanır ve taze, fermente edilmemiş gıdalara dayanır.
Histamin diyeti, kandaki ve dokulardaki histamin düzeyini düşürmeye yönelik planlanan geçici bir beslenme modelidir. Amaç, histamini tamamen sıfırlamak değil; histamin açısından zengin veya histamin salgılatan gıdaları sınırlayarak semptomları kontrol altına almaktır.
Histamin; doğal bir aminoasit olan histidinin parçalanmasıyla oluşur. Bağışıklık, sindirim ve sinir sistemi üzerinde etkilidir.
Mide asidi salgısını uyarır.
Beyin-hücre iletişiminde nörotransmitter olarak görev yapar.
Alerjik reaksiyonlarda kaşıntı, kızarıklık, şişlik gibi belirtilere neden olur.
Ancak bazı kişilerde histamin vücutta yeterince parçalanamaz. Bunun en önemli nedeni, histamini parçalayan diamin oksidaz (DAO) enzimi eksikliğidir. Bu durum histamin intoleransı olarak adlandırılır.
Histamin yüksekliği neden olur?
Vücutta histamin artışının başlıca nedenleri şunlardır:
DAO enzimi eksikliği
Fermente ve beklemiş gıdaların tüketimi
Bağırsak florası bozuklukları
Bazı ilaçlar
Mevsimsel alerjiler ve ürtiker
Histamin parçalanamadığında vücutta birikir ve şu belirtiler ortaya çıkabilir:
Baş ağrısı
Karın ağrısı
Şişkinlik
Mide problemleri
Kaşıntı ve kızarıklık
Çarpıntı
Bu noktada doktor kontrolünde uygulanan histamin diyeti, semptomların azalmasına yardımcı olabilir.
Histamin diyeti nasıl uygulanır?
Histamin diyeti genellikle 21 gün süren bir eliminasyon programı şeklinde uygulanır ve mutlaka diyetisyen ya da doktor kontrolünde yapılmalıdır.
Temel kurallar:
Taze ve bekletilmemiş gıdalar tüketmek
Fermente ve mayalı ürünlerden uzak durmak
Paketli, katkı maddeli besinleri sınırlamak
Histamin içeren veya histamin salgılatan gıdaları çıkarmak
Bu diyet ömür boyu uygulanmaz; semptomlar kontrol altına alındıktan sonra besinler kademeli olarak geri eklenir.
Histamin diyetinin faydaları nelerdir?
Histamin intoleransı olan kişilerde bu diyetin sağlayabileceği olası faydalar şunlardır:
Alerjik reaksiyonlarda azalma
Sindirim sisteminin rahatlaması
Baş ağrılarında azalma
Cilt problemlerinde iyileşme
Şişkinlik ve mide yanmasının azalması
Enerji seviyesinde artış
Ayrıca kontrollü beslenme sayesinde kilo dengesi sağlanabilir.
Histamin diyetinde ne yenir?
Histamin diyeti yapanların tercih edebileceği gıdalar:
Organik hayvansal ürünler
Taze balık (bekletilmemiş)
Gluten içermeyen tahıllar
Zeytinyağı
Taze baharatlar
Keçi sütü
Patlıcan, ıspanak, domates hariç taze sebzeler
Muz ve turunçgiller hariç taze meyveler
Çiğ badem (sınırlı)
Ayrıca Omega-3, çinko, bakır, B6 vitamini, C ve D vitamini ile magnezyum desteği, uzman önerisiyle kullanılabilir.
Histamin diyeti örnek günlük menü
Kahvaltı
1 haşlanmış yumurta veya az yağlı omlet
1 dilim beyaz peynir
Salatalık
1 dilim mayasız ekmek
Bol yeşillik
Öğle
Patlıcan ve ıspanak hariç sebze yemeği
Mevsim salatası
Akşam
Izgara et, tavuk veya taze balık
Fırın sebze
Ara öğün
Muz ve turunçgil hariç taze meyve
10 adet çiğ badem
Histamin diyetinde yoğurt yenir mi?
Hayır. Yoğurt, mayalanmış bir ürün olduğu için histamin oranı yüksektir ve diyet süresince önerilmez. Aynı şekilde kefir, ayran ve diğer fermente süt ürünleri de yasaklıdır.
Histamin diyetinde ne yenmez?
Yüksek histamin i̇çeren besinler:
Sirke, turşu, yoğurt, kefir
Salam, sucuk, sosis
Ekşi maya ürünleri
Soya sosu, miso
Patlıcan, ıspanak, domates
Avokado
Muz, çilek, kiraz, ananas
Kabuklu deniz ürünleri
Şarap, bira, şampanya
Konserve gıdalar
Kakao, çikolata
Zeytin
Histamin salgılatan besinler:
İnek sütü
Narenciye
Kuruyemişler
Acı biber, tarçın, köri, anason
Katkı maddeleri (sülfit, nitrit, glutamat vb.)
Az pişmiş yumurta beyazı
Bu besinlerin 21 günlük süreçte mümkünse tamamen çıkarılması önerilir.
Uzman uyarısı
Histamin diyeti, popüler bir zayıflama diyeti değildir. Bu program yalnızca histamin intoleransı şüphesi bulunan kişiler için, uzman kontrolünde uygulanmalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz uygulamalar besin eksikliklerine yol açabilir.