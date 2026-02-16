https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/histamin-diyeti-nedir-kimler-uygulamali-faydalari-ve-yasakli-besinler-neler-1103533961.html

Cidinizin dostu olacak: Histamin diyeti nedir? Kimler uygulamalı, faydaları ve yasaklı besinler neler?

Cidinizin dostu olacak: Histamin diyeti nedir? Kimler uygulamalı, faydaları ve yasaklı besinler neler?

16.02.2026

Histamin diyeti, kandaki ve dokulardaki histamin düzeyini düşürmeye yönelik planlanan geçici bir beslenme modelidir. Amaç, histamini tamamen sıfırlamak değil; histamin açısından zengin veya histamin salgılatan gıdaları sınırlayarak semptomları kontrol altına almaktır.Histamin; doğal bir aminoasit olan histidinin parçalanmasıyla oluşur. Bağışıklık, sindirim ve sinir sistemi üzerinde etkilidir.Ancak bazı kişilerde histamin vücutta yeterince parçalanamaz. Bunun en önemli nedeni, histamini parçalayan diamin oksidaz (DAO) enzimi eksikliğidir. Bu durum histamin intoleransı olarak adlandırılır.Histamin yüksekliği neden olur?Vücutta histamin artışının başlıca nedenleri şunlardır:Histamin parçalanamadığında vücutta birikir ve şu belirtiler ortaya çıkabilir:Bu noktada doktor kontrolünde uygulanan histamin diyeti, semptomların azalmasına yardımcı olabilir.Histamin diyeti nasıl uygulanır?Histamin diyeti genellikle 21 gün süren bir eliminasyon programı şeklinde uygulanır ve mutlaka diyetisyen ya da doktor kontrolünde yapılmalıdır.Temel kurallar:Bu diyet ömür boyu uygulanmaz; semptomlar kontrol altına alındıktan sonra besinler kademeli olarak geri eklenir.Histamin diyetinin faydaları nelerdir?Histamin intoleransı olan kişilerde bu diyetin sağlayabileceği olası faydalar şunlardır:Ayrıca kontrollü beslenme sayesinde kilo dengesi sağlanabilir.Histamin diyetinde ne yenir?Histamin diyeti yapanların tercih edebileceği gıdalar:Ayrıca Omega-3, çinko, bakır, B6 vitamini, C ve D vitamini ile magnezyum desteği, uzman önerisiyle kullanılabilir.Histamin diyeti örnek günlük menüKahvaltıÖğleAkşamAra öğünHistamin diyetinde yoğurt yenir mi?Hayır. Yoğurt, mayalanmış bir ürün olduğu için histamin oranı yüksektir ve diyet süresince önerilmez. Aynı şekilde kefir, ayran ve diğer fermente süt ürünleri de yasaklıdır.Histamin diyetinde ne yenmez?Yüksek histamin i̇çeren besinler:Histamin salgılatan besinler:Bu besinlerin 21 günlük süreçte mümkünse tamamen çıkarılması önerilir.Uzman uyarısıHistamin diyeti, popüler bir zayıflama diyeti değildir. Bu program yalnızca histamin intoleransı şüphesi bulunan kişiler için, uzman kontrolünde uygulanmalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz uygulamalar besin eksikliklerine yol açabilir.

