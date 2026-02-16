Türkiye
Hurma fiyatları etle yarışıyor: 190 liradan bin liraya kadar değişiyor
Hurma fiyatları etle yarışıyor: 190 liradan bin liraya kadar değişiyor
Sputnik Türkiye
Ramazan öncesi çarşı ve marketler hareketlenirken, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma bu yıl rekor fiyatlarla satışa çıktı. Kilosu bin lirayı aşan hurma...
Ramazan öncesi market ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artarken hurma fiyatları da zamlandı.Hurma bu yıl ne kadar?Fiyatlar hurmanın kalitesi ve çeşidine göre değişirken medjoul jumbo hurmanın kilosu bin lirayı aştı. Kudüs hurması olarak da geçen hurma 1.050 TL'den satışa sunulurken, en ucuz hurmanın kilosu ise 190 TL oldu.Yüzde 30 zamEt fiyatları ile yarışan hurma fiyatları gıda toptancılarına göre geçen yıla kıyasla yüzde 25-30 zamlanırken, bu artışta döviz kurunun etkili olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında artan talep ve talebin üretimin düşük olduğu kış dönemine denk gelmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.
Hurma fiyatları etle yarışıyor: 190 liradan bin liraya kadar değişiyor

11:06 16.02.2026
Abone ol
Ramazan öncesi çarşı ve marketler hareketlenirken, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma bu yıl rekor fiyatlarla satışa çıktı. Kilosu bin lirayı aşan hurma fiyatı et fiyatları ile yarışırken, fiyatların geçen yıla göre yüzde 25-30 aralığında zamlandığı öğrenildi.
Ramazan öncesi market ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artarken hurma fiyatları da zamlandı.

Hurma bu yıl ne kadar?

Fiyatlar hurmanın kalitesi ve çeşidine göre değişirken medjoul jumbo hurmanın kilosu bin lirayı aştı. Kudüs hurması olarak da geçen hurma 1.050 TL'den satışa sunulurken, en ucuz hurmanın kilosu ise 190 TL oldu.
Bağdat hurması 190 lira
İran hurması, kilosu 210 lira
cedid (Tunus) hurması kilosu 300 lira
hudri hurma kilosu 490 lira
safavi hurma 500 lira
mebrum hurma 700 lira
Kudüs hurma 800 lira
mebrum Medine hurması 950 lira
iri Kudüs hurması bin lira ve üzeri

Yüzde 30 zam

Et fiyatları ile yarışan hurma fiyatları gıda toptancılarına göre geçen yıla kıyasla yüzde 25-30 zamlanırken, bu artışta döviz kurunun etkili olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında artan talep ve talebin üretimin düşük olduğu kış dönemine denk gelmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.
