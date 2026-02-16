https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/hurma-fiyatlari-etle-yarisiyor-190-liradan-bin-liraya-kadar-degisiyor-1103528739.html

Hurma fiyatları etle yarışıyor: 190 liradan bin liraya kadar değişiyor

Hurma fiyatları etle yarışıyor: 190 liradan bin liraya kadar değişiyor

Ramazan öncesi çarşı ve marketler hareketlenirken, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma bu yıl rekor fiyatlarla satışa çıktı. Kilosu bin lirayı aşan hurma... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Ramazan öncesi market ve pazarlarda alışveriş hareketliliği artarken hurma fiyatları da zamlandı.Hurma bu yıl ne kadar?Fiyatlar hurmanın kalitesi ve çeşidine göre değişirken medjoul jumbo hurmanın kilosu bin lirayı aştı. Kudüs hurması olarak da geçen hurma 1.050 TL'den satışa sunulurken, en ucuz hurmanın kilosu ise 190 TL oldu.Yüzde 30 zamEt fiyatları ile yarışan hurma fiyatları gıda toptancılarına göre geçen yıla kıyasla yüzde 25-30 zamlanırken, bu artışta döviz kurunun etkili olduğu ifade ediliyor. Ramazan ayında artan talep ve talebin üretimin düşük olduğu kış dönemine denk gelmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

