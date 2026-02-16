Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Gazze planı için kritik hazırlık: Endonezya 8 bin askeri hazirana kadar hazır edecek
Gazze planı için kritik hazırlık: Endonezya 8 bin askeri hazirana kadar hazır edecek
Gazze planı için kritik hazırlık: Endonezya 8 bin askeri hazirana kadar hazır edecek
Endonezya, Gazze’ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askeri haziran sonuna kadar hazır hale getirmeyi planladığını açıkladı. Nihai karar henüz verilmedi... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T14:33+0300
2026-02-16T14:33+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103539783_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_04c29dfb24aa0e1ceb0e68cc2e91a0e1.jpg
Endonezya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde yaklaşık 8 bin askeri hazırlık sürecine aldığı aktarıldı.Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Donny Pramono’nun, Gazze’ye asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin henüz resmi karar alınmadığını belirttiği bildirildi. Ancak karar çıkması halinde birliklerin kısa sürede sevk edilebileceği ifade edildi.Pramono’nun, yaklaşık 8 bin kişilik karma tugay hazırlandığını ve personelin belirlenen takvim doğrultusunda sağlık kontrollerinden geçirileceğini söylediği aktarıldı. “Prensipte her yere atanmaya hazırız. Askerlerimiz tamamen hazır ve hükümet, resmi onay verdikten sonra kısa sürede sevk edilebilir” ifadelerini kullandığı belirtildi.Yaklaşık 1000 askerin öncü ekip olarak nisanda hazır olmasının, kalan personelin ise haziran sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.Görev kapsamı sınırlı olacakEndonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birliklerin gönderilmesi halinde görev kapsamının sınırlı ve insani yardım odaklı olacağı ifade edildi.Birliklerin herhangi bir çatışmaya girmeyeceği, ancak “kendini savunma ve görevin sürdürülmesi için uluslararası hukuk uyarınca son çare olarak güç kullanılabileceği” belirtildi. Görev alanının Gazze ile sınırlı olacağı ve uygulamanın ülkenin dış politikasıyla çelişmesi halinde katılımın sona erdirilebileceği aktarıldı.Açıklamada, Endonezya’nın iki devletli çözüme desteğinin yinelendiği bildirildi.Uluslararası güç iddiasıEndonezyalı yetkililerin daha önce Gazze’deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını duyurduğu hatırlatıldı.İsrail devlet televizyonu KAN’ın ise Endonezya askerlerinin Gazze’de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve birliklerin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia ettiği aktarıldı.Gazze’ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’ın üstleneceğinin açıklandığı bildirildi. Endonezya’nın ISF kapsamında Gazze’ye asker gönderen ilk ülke olabileceği ve birliklerin Refah ile Han Yunus arasındaki bölgede konuşlanabileceğinin öne sürüldüğü ifade edildi.
SON HABERLER
Endonezya, Gazze’ye konuşlandırılması olası yaklaşık 8 bin askeri haziran sonuna kadar hazır hale getirmeyi planladığını açıkladı. Nihai karar henüz verilmedi ancak birliklerin sevke hazır olacak şekilde organize edildiği bildirildi.
Endonezya’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze planı kapsamında oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) çerçevesinde yaklaşık 8 bin askeri hazırlık sürecine aldığı aktarıldı.
Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Donny Pramono’nun, Gazze’ye asker gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin henüz resmi karar alınmadığını belirttiği bildirildi. Ancak karar çıkması halinde birliklerin kısa sürede sevk edilebileceği ifade edildi.
Pramono’nun, yaklaşık 8 bin kişilik karma tugay hazırlandığını ve personelin belirlenen takvim doğrultusunda sağlık kontrollerinden geçirileceğini söylediği aktarıldı. “Prensipte her yere atanmaya hazırız. Askerlerimiz tamamen hazır ve hükümet, resmi onay verdikten sonra kısa sürede sevk edilebilir” ifadelerini kullandığı belirtildi.
Yaklaşık 1000 askerin öncü ekip olarak nisanda hazır olmasının, kalan personelin ise haziran sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Görev kapsamı sınırlı olacak

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birliklerin gönderilmesi halinde görev kapsamının sınırlı ve insani yardım odaklı olacağı ifade edildi.
Birliklerin herhangi bir çatışmaya girmeyeceği, ancak “kendini savunma ve görevin sürdürülmesi için uluslararası hukuk uyarınca son çare olarak güç kullanılabileceği” belirtildi. Görev alanının Gazze ile sınırlı olacağı ve uygulamanın ülkenin dış politikasıyla çelişmesi halinde katılımın sona erdirilebileceği aktarıldı.
Açıklamada, Endonezya’nın iki devletli çözüme desteğinin yinelendiği bildirildi.

Uluslararası güç iddiası

Endonezyalı yetkililerin daha önce Gazze’deki çatışmaların azaltılması ve insani yardım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hastane gemisi ile istihkam ve sağlık birimlerinden oluşan askeri birlik sevk etmeye hazırlandıklarını duyurduğu hatırlatıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın ise Endonezya askerlerinin Gazze’de konuşlandırılmasına yönelik saha hazırlıklarının başladığını ve birliklerin uluslararası bir istikrar gücüne entegre edileceğini iddia ettiği aktarıldı.
Gazze’ye konuşlanacak uluslararası gücün komutanlığını ABD’li Tümgeneral Jasper Jeffers’ın üstleneceğinin açıklandığı bildirildi. Endonezya’nın ISF kapsamında Gazze’ye asker gönderen ilk ülke olabileceği ve birliklerin Refah ile Han Yunus arasındaki bölgede konuşlanabileceğinin öne sürüldüğü ifade edildi.
