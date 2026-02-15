https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/trump-gazze-baris-konseyi-19-subatta-toplanacak-1103519548.html
Trump: Gazze Barış Konseyi 19 Şubat'ta toplanacak
Trump: Gazze Barış Konseyi 19 Şubat'ta toplanacak
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Konseyi üyesi ülkelerin Gazze Şeridi'ndeki yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde katkı taahhüdünde... 15.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Gazze Barış Konseyi'nin 19 Şubat'ta toplanacağını duyurdu.Donald Trump, Barış Kurulu üyesi ülkelerin Gazze’deki yeniden inşa ve insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde taahhütte bulunduğunu toplantıda açıklayacağını söyledi.Trump, üye ülkelerin ayrıca Filistin topraklarındaki Gazze’de, Birleşmiş Milletler yetkisiyle oluşturulacak bir istikrar gücü ve yerel polis için binlerce personel sağlamayı da taahhüt ettiğini belirtti.
Trump: Gazze Barış Konseyi 19 Şubat'ta toplanacak
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Konseyi üyesi ülkelerin Gazze Şeridi’ndeki yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde katkı taahhüdünde bulunduğunu ve uluslararası istikrar gücüyle yerel polis için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Gazze Barış Konseyi'nin 19 Şubat'ta toplanacağını duyurdu.
Donald Trump, Barış Kurulu üyesi ülkelerin Gazze’deki yeniden inşa ve insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde taahhütte bulunduğunu toplantıda açıklayacağını söyledi.
Trump, üye ülkelerin ayrıca Filistin topraklarındaki Gazze’de, Birleşmiş Milletler yetkisiyle oluşturulacak bir istikrar gücü ve yerel polis için binlerce personel sağlamayı da taahhüt ettiğini belirtti.