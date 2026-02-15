Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/trump-gazze-baris-konseyi-19-subatta-toplanacak-1103519548.html
Trump: Gazze Barış Konseyi 19 Şubat'ta toplanacak
Trump: Gazze Barış Konseyi 19 Şubat'ta toplanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Konseyi üyesi ülkelerin Gazze Şeridi’ndeki yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde katkı taahhüdünde... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T19:10+0300
2026-02-15T19:10+0300
dünya
abd
donald trump
gazze
barış
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail başbakanlık ofisi
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail ordusu (idf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491066_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_de5659b49a93bfa8feda5bb2ed308706.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Gazze Barış Konseyi'nin 19 Şubat'ta toplanacağını duyurdu.Donald Trump, Barış Kurulu üyesi ülkelerin Gazze’deki yeniden inşa ve insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde taahhütte bulunduğunu toplantıda açıklayacağını söyledi.Trump, üye ülkelerin ayrıca Filistin topraklarındaki Gazze’de, Birleşmiş Milletler yetkisiyle oluşturulacak bir istikrar gücü ve yerel polis için binlerce personel sağlamayı da taahhüt ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/trump-iranda-iktidar-degisimi-olabilecek-en-iyi-sey-1103491237.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103491066_22:0:1045:767_1920x0_80_0_0_d0e86c1582d1c8f44b051208da52c858.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, gazze, barış, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu (idf)
abd, donald trump, gazze, barış, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail başbakanlık ofisi, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail ordusu (idf)

Trump: Gazze Barış Konseyi 19 Şubat'ta toplanacak

19:10 15.02.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Konseyi üyesi ülkelerin Gazze Şeridi’ndeki yeniden inşa çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde katkı taahhüdünde bulunduğunu ve uluslararası istikrar gücüyle yerel polis için binlerce personel tahsis ettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında Gazze Barış Konseyi'nin 19 Şubat'ta toplanacağını duyurdu.
Donald Trump, Barış Kurulu üyesi ülkelerin Gazze’deki yeniden inşa ve insani yardım çalışmaları için 5 milyar doların üzerinde taahhütte bulunduğunu toplantıda açıklayacağını söyledi.
Trump, üye ülkelerin ayrıca Filistin topraklarındaki Gazze’de, Birleşmiş Milletler yetkisiyle oluşturulacak bir istikrar gücü ve yerel polis için binlerce personel sağlamayı da taahhüt ettiğini belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
DÜNYA
Trump: İran’da iktidar değişimi olabilecek en iyi şey
Dün, 01:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала