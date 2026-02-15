Suudi siyaset bilimci: Orban–Zelenskiy gerilimi stratejik görüş ayrılığından kaynaklanıyor
© AP Photo / Omar HavanaHungary's Prime Minister Viktor Orban, left, speaks with Ukraine's Volodymyr Zelensky during a round table meeting at an EU summit in Brussels, June 27, 2024.
Orban ile Zelenskiy arasındaki gerilimi Sputnik'e yorumlayan Suudi uzman, ikilinin siyasi yönelimlerinin farklı olduğuna dikkat çekti.
Suudi siyaset bilimci Saad el-Hamid, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan siyasi gerilim ve sert tartışmayı değerlendirdi.
Sputnik'e konuşan uzman, iki siyasetçi arasındaki anlaşmazlığın kişisel bir gerginliğin ötesinde, stratejik vizyon ve siyasi yönelim farklılıklarından kaynaklandığını söyledi.
Stratejik vizyon çatışması
El-Hamid’e göre anlaşmazlığın temelinde jeopolitik yaklaşımlardaki farklılıklar bulunuyor. Zelenskiy, Ukrayna’nın geleceğini AB ile tam entegrasyon ve Batı kurumlarına katılım üzerinden şekillendirmek isterken, Orban Rusya ile ilişkilerde daha pragmatik ve çıkar odaklı bir çizgi izliyor.
Suudi uzman, Orban’ın Ukrayna’nın AB'ye hızlı şekilde katılmasına ve Avrupa'nın Kiev'i koşulsuz olarak destek vermesine karşı çıktığını belirtti.
'Azınlıklar ve iç siyaset gerilimi derinleştiriyor'
El-Hamid, ulusal azınlıklar meselesi ile iki liderin iç politik hesaplarının da anlaşmazlığı büyüttüğünü ifade etti.
Orban’ın ulusal-muhafazakar seçmene hitap ettiğini ve kendisini Brüksel bürokrasisine karşı devlet egemenliğinin savunucusu olarak konumlandırdığını söyleyen uzman, Zelenskiy’in ise Kiev’in Avrupa yönelimini yavaşlatabilecek siyasi aktörlere karşı sert bir tutum sergilediğini vurguladı.
Orban ile Trump’ın yaklaşımlarında benzerlik
Siyaset bilimci, Orban’ın uluslararası örgütlerin genişlemesi konusundaki görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekti.
El-Hamid’e göre Orban, Rusya ile ilişkilerde Trump’a yakın bir yaklaşım benimsiyor ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkmayı sürdürüyor.
