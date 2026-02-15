Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/suudi-siyaset-bilimci-orbanzelenskiy-gerilimi-stratejik-gorus-ayriligindan-kaynaklaniyor-1103518126.html
Suudi siyaset bilimci: Orban–Zelenskiy gerilimi stratejik görüş ayrılığından kaynaklanıyor
Suudi siyaset bilimci: Orban–Zelenskiy gerilimi stratejik görüş ayrılığından kaynaklanıyor
Sputnik Türkiye
Orban ile Zelenskiy arasındaki gerilimi Sputnik'e yorumlayan Suudi uzman, ikilinin siyasi yönelimlerinin farklı olduğuna dikkat çekti. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T16:39+0300
2026-02-15T16:39+0300
ukrayna kri̇zi̇
viktor orban
vladimir zelenskiy
donald trump
macaristan
ukrayna
ab
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103517783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7086e84fb30dda417193c1fc5f3a7165.jpg
Suudi siyaset bilimci Saad el-Hamid, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan siyasi gerilim ve sert tartışmayı değerlendirdi. Sputnik'e konuşan uzman, iki siyasetçi arasındaki anlaşmazlığın kişisel bir gerginliğin ötesinde, stratejik vizyon ve siyasi yönelim farklılıklarından kaynaklandığını söyledi.Stratejik vizyon çatışmasıEl-Hamid’e göre anlaşmazlığın temelinde jeopolitik yaklaşımlardaki farklılıklar bulunuyor. Zelenskiy, Ukrayna’nın geleceğini AB ile tam entegrasyon ve Batı kurumlarına katılım üzerinden şekillendirmek isterken, Orban Rusya ile ilişkilerde daha pragmatik ve çıkar odaklı bir çizgi izliyor.Suudi uzman, Orban’ın Ukrayna’nın AB'ye hızlı şekilde katılmasına ve Avrupa'nın Kiev'i koşulsuz olarak destek vermesine karşı çıktığını belirtti.'Azınlıklar ve iç siyaset gerilimi derinleştiriyor'El-Hamid, ulusal azınlıklar meselesi ile iki liderin iç politik hesaplarının da anlaşmazlığı büyüttüğünü ifade etti.Orban’ın ulusal-muhafazakar seçmene hitap ettiğini ve kendisini Brüksel bürokrasisine karşı devlet egemenliğinin savunucusu olarak konumlandırdığını söyleyen uzman, Zelenskiy’in ise Kiev’in Avrupa yönelimini yavaşlatabilecek siyasi aktörlere karşı sert bir tutum sergilediğini vurguladı.Orban ile Trump’ın yaklaşımlarında benzerlikSiyaset bilimci, Orban’ın uluslararası örgütlerin genişlemesi konusundaki görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekti.El-Hamid’e göre Orban, Rusya ile ilişkilerde Trump’a yakın bir yaklaşım benimsiyor ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkmayı sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/orbanzelenskiy-gerilimi-polonyali-siyaset-bilimciden-dikkat-ceken-degerlendirme-1103517171.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103517783_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_a7ed1e484260fd90cf4bae6e012d9553.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
viktor orban, vladimir zelenskiy, donald trump, macaristan, ukrayna, ab, sputnik
viktor orban, vladimir zelenskiy, donald trump, macaristan, ukrayna, ab, sputnik

Suudi siyaset bilimci: Orban–Zelenskiy gerilimi stratejik görüş ayrılığından kaynaklanıyor

16:39 15.02.2026
© AP Photo / Omar HavanaHungary's Prime Minister Viktor Orban, left, speaks with Ukraine's Volodymyr Zelensky during a round table meeting at an EU summit in Brussels, June 27, 2024.
Hungary's Prime Minister Viktor Orban, left, speaks with Ukraine's Volodymyr Zelensky during a round table meeting at an EU summit in Brussels, June 27, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Abone ol
Orban ile Zelenskiy arasındaki gerilimi Sputnik'e yorumlayan Suudi uzman, ikilinin siyasi yönelimlerinin farklı olduğuna dikkat çekti.
Suudi siyaset bilimci Saad el-Hamid, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan siyasi gerilim ve sert tartışmayı değerlendirdi.

Sputnik'e konuşan uzman, iki siyasetçi arasındaki anlaşmazlığın kişisel bir gerginliğin ötesinde, stratejik vizyon ve siyasi yönelim farklılıklarından kaynaklandığını söyledi.

Stratejik vizyon çatışması

El-Hamid’e göre anlaşmazlığın temelinde jeopolitik yaklaşımlardaki farklılıklar bulunuyor. Zelenskiy, Ukrayna’nın geleceğini AB ile tam entegrasyon ve Batı kurumlarına katılım üzerinden şekillendirmek isterken, Orban Rusya ile ilişkilerde daha pragmatik ve çıkar odaklı bir çizgi izliyor.

Suudi uzman, Orban’ın Ukrayna’nın AB'ye hızlı şekilde katılmasına ve Avrupa'nın Kiev'i koşulsuz olarak destek vermesine karşı çıktığını belirtti.

'Azınlıklar ve iç siyaset gerilimi derinleştiriyor'

El-Hamid, ulusal azınlıklar meselesi ile iki liderin iç politik hesaplarının da anlaşmazlığı büyüttüğünü ifade etti.

Orban’ın ulusal-muhafazakar seçmene hitap ettiğini ve kendisini Brüksel bürokrasisine karşı devlet egemenliğinin savunucusu olarak konumlandırdığını söyleyen uzman, Zelenskiy’in ise Kiev’in Avrupa yönelimini yavaşlatabilecek siyasi aktörlere karşı sert bir tutum sergilediğini vurguladı.

Orban ile Trump’ın yaklaşımlarında benzerlik

Siyaset bilimci, Orban’ın uluslararası örgütlerin genişlemesi konusundaki görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekti.

El-Hamid’e göre Orban, Rusya ile ilişkilerde Trump’a yakın bir yaklaşım benimsiyor ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkmayı sürdürüyor.
Orban Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Orban–Zelenskiy gerilimi: Polonyalı siyaset bilimciden dikkat çeken değerlendirme
15:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала