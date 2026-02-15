https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/suudi-siyaset-bilimci-orbanzelenskiy-gerilimi-stratejik-gorus-ayriligindan-kaynaklaniyor-1103518126.html

Suudi siyaset bilimci: Orban–Zelenskiy gerilimi stratejik görüş ayrılığından kaynaklanıyor

Suudi siyaset bilimci: Orban–Zelenskiy gerilimi stratejik görüş ayrılığından kaynaklanıyor

Sputnik Türkiye

Orban ile Zelenskiy arasındaki gerilimi Sputnik'e yorumlayan Suudi uzman, ikilinin siyasi yönelimlerinin farklı olduğuna dikkat çekti. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-15T16:39+0300

2026-02-15T16:39+0300

2026-02-15T16:39+0300

ukrayna kri̇zi̇

viktor orban

vladimir zelenskiy

donald trump

macaristan

ukrayna

ab

sputnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103517783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7086e84fb30dda417193c1fc5f3a7165.jpg

Suudi siyaset bilimci Saad el-Hamid, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Vladimir Zelenskiy arasında yaşanan siyasi gerilim ve sert tartışmayı değerlendirdi. Sputnik'e konuşan uzman, iki siyasetçi arasındaki anlaşmazlığın kişisel bir gerginliğin ötesinde, stratejik vizyon ve siyasi yönelim farklılıklarından kaynaklandığını söyledi.Stratejik vizyon çatışmasıEl-Hamid’e göre anlaşmazlığın temelinde jeopolitik yaklaşımlardaki farklılıklar bulunuyor. Zelenskiy, Ukrayna’nın geleceğini AB ile tam entegrasyon ve Batı kurumlarına katılım üzerinden şekillendirmek isterken, Orban Rusya ile ilişkilerde daha pragmatik ve çıkar odaklı bir çizgi izliyor.Suudi uzman, Orban’ın Ukrayna’nın AB'ye hızlı şekilde katılmasına ve Avrupa'nın Kiev'i koşulsuz olarak destek vermesine karşı çıktığını belirtti.'Azınlıklar ve iç siyaset gerilimi derinleştiriyor'El-Hamid, ulusal azınlıklar meselesi ile iki liderin iç politik hesaplarının da anlaşmazlığı büyüttüğünü ifade etti.Orban’ın ulusal-muhafazakar seçmene hitap ettiğini ve kendisini Brüksel bürokrasisine karşı devlet egemenliğinin savunucusu olarak konumlandırdığını söyleyen uzman, Zelenskiy’in ise Kiev’in Avrupa yönelimini yavaşlatabilecek siyasi aktörlere karşı sert bir tutum sergilediğini vurguladı.Orban ile Trump’ın yaklaşımlarında benzerlikSiyaset bilimci, Orban’ın uluslararası örgütlerin genişlemesi konusundaki görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekti.El-Hamid’e göre Orban, Rusya ile ilişkilerde Trump’a yakın bir yaklaşım benimsiyor ve Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/orbanzelenskiy-gerilimi-polonyali-siyaset-bilimciden-dikkat-ceken-degerlendirme-1103517171.html

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, vladimir zelenskiy, donald trump, macaristan, ukrayna, ab, sputnik