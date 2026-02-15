https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/galatasaray---juventus-macinin-hakemi-belli-oldu-1103515927.html
Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu
Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı akşamı sahasında Juventus'la karşılaşacak. Kritik mücadelede düdük, Hollanda Futbol...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u evinde ağırlayacak.Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Mücadele 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te başlayacak.Uluslararası alanda görev yapan Hollandalı hakem Danny Makkelie, kariyerindeki önemli organizasyonlarla dikkat çekiyor. 28 Ocak 1983 doğumlu Makkelie, 2011 yılında FIFA kokartı takarak uluslararası arenada görev almaya başladı.Deneyimli hakem, 2012 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde de düdük çalarak önemli bir organizasyonda görev üstlendi. Makkelie, futbol hakemliğinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışıyor.
Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı akşamı sahasında Juventus'la karşılaşacak. Kritik mücadelede düdük, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie’de olacak.
