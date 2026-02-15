Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/galatasaray---juventus-macinin-hakemi-belli-oldu-1103515927.html
Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu
Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı akşamı sahasında Juventus'la karşılaşacak. Kritik mücadelede düdük, Hollanda Futbol... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T14:17+0300
2026-02-15T14:17+0300
spor
galatasaray
uefa şampiyonlar ligi
juventus
juventus futbol takımı
maç
maç yayını
tarihi maç
şampiyonlar ligi kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515728_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be18fd8ecb1a3e7549ac371127b2937d.jpg
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u evinde ağırlayacak.Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Mücadele 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te başlayacak.Uluslararası alanda görev yapan Hollandalı hakem Danny Makkelie, kariyerindeki önemli organizasyonlarla dikkat çekiyor. 28 Ocak 1983 doğumlu Makkelie, 2011 yılında FIFA kokartı takarak uluslararası arenada görev almaya başladı.Deneyimli hakem, 2012 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde de düdük çalarak önemli bir organizasyonda görev üstlendi. Makkelie, futbol hakemliğinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/icardi-tarihe-gecti-galatasaray-eyupsporu-5-1-maglup-etti-1103489406.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103515728_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ac3fdca43519c789610d1afe301ac4f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, juventus, juventus futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, juventus, juventus futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç, şampiyonlar ligi kupası

Galatasaray - Juventus maçının hakemi belli oldu

14:17 15.02.2026
© AADanny Makkelie
Danny Makkelie - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© AA
Abone ol
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat Salı akşamı sahasında Juventus'la karşılaşacak. Kritik mücadelede düdük, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie’de olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus'u evinde ağırlayacak.
Müsabakayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek. Mücadele 17 Şubat Salı günü saat 20.45’te başlayacak.
Uluslararası alanda görev yapan Hollandalı hakem Danny Makkelie, kariyerindeki önemli organizasyonlarla dikkat çekiyor. 28 Ocak 1983 doğumlu Makkelie, 2011 yılında FIFA kokartı takarak uluslararası arenada görev almaya başladı.
Deneyimli hakem, 2012 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde de düdük çalarak önemli bir organizasyonda görev üstlendi. Makkelie, futbol hakemliğinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışıyor.
Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2026
SPOR
Icardi tarihe geçti: Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti
13 Şubat, 22:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала