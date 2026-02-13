https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/icardi-tarihe-gecti-galatasaray-eyupsporu-5-1-maglup-etti-1103489406.html

Icardi tarihe geçti: Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti

Icardi tarihe geçti: Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Galatasaray’ın kaptanı Mauro Icardi, Eyüpspor maçında... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T22:48+0300

2026-02-13T22:48+0300

2026-02-13T22:48+0300

spor

galatasaray

mauro icardi

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

eyüpspor

eyüpspor başkanı murat özkaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0d/1103489232_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c2e52ce4e1fceb7ee63d8fe1698a41a3.jpg

Galatasaray, sahasında İstanbul temsilcisi Eyüpspor’u konuk etti.Müsabakanın 2. dakikasında Noa Lang’in asistinde Yunus Akgün’ün golüyle öne geçen Galatasaray, 33. dakikada Icardi’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 38. dakikada Eyüpspor’da Bedirhan son adam müdahalesi gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-0 tamamlandı.İkinci yarıda baskısını sürdüren Galatasaray, 48. dakikada Osimhen’in pasında Icardi’nin golüyle skoru 3-0 yaptı. 70. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ortasında bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı dörde çıkardı.Eyüpspor 71. dakikada Metehan’ın golüyle skoru 4-1’e getirdi. 88. dakikada Onguene’nin kendi kalesine attığı golle skor 5-1 oldu. Karşılaşma Galatasaray’ın 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta attığı gol sayısını 47’ye çıkararak, 44 gollü Burak Yılmaz’ı geride bıraktı ve stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/galatasaray-eyupsporu-agirliyor-bardakci-sari-kart-sinirinda-sacha-boey-sahada-osimhen-gol-1103440407.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, mauro icardi, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, eyüpspor, eyüpspor başkanı murat özkaya