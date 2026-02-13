Türkiye
Icardi tarihe geçti: Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti
Icardi tarihe geçti: Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, Eyüpspor maçında
Galatasaray, sahasında İstanbul temsilcisi Eyüpspor’u konuk etti.Müsabakanın 2. dakikasında Noa Lang’in asistinde Yunus Akgün’ün golüyle öne geçen Galatasaray, 33. dakikada Icardi’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 38. dakikada Eyüpspor’da Bedirhan son adam müdahalesi gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-0 tamamlandı.İkinci yarıda baskısını sürdüren Galatasaray, 48. dakikada Osimhen’in pasında Icardi’nin golüyle skoru 3-0 yaptı. 70. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ortasında bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı dörde çıkardı.Eyüpspor 71. dakikada Metehan’ın golüyle skoru 4-1’e getirdi. 88. dakikada Onguene’nin kendi kalesine attığı golle skor 5-1 oldu. Karşılaşma Galatasaray’ın 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta attığı gol sayısını 47’ye çıkararak, 44 gollü Burak Yılmaz’ı geride bıraktı ve stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı.
Icardi tarihe geçti: Galatasaray, Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Galatasaray’ın kaptanı Mauro Icardi, Eyüpspor maçında attığı 3 golle yıldızlaştı. Arjantinli futbolcu, stat tarihinin en golcü oyuncusu olarak tarihe geçti.
Galatasaray, sahasında İstanbul temsilcisi Eyüpspor’u konuk etti.
Müsabakanın 2. dakikasında Noa Lang’in asistinde Yunus Akgün’ün golüyle öne geçen Galatasaray, 33. dakikada Icardi’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
38. dakikada Eyüpspor’da Bedirhan son adam müdahalesi gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-0 tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını sürdüren Galatasaray, 48. dakikada Osimhen’in pasında Icardi’nin golüyle skoru 3-0 yaptı. 70. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın ortasında bir kez daha sahneye çıkan Icardi, farkı dörde çıkardı.
Eyüpspor 71. dakikada Metehan’ın golüyle skoru 4-1’e getirdi. 88. dakikada Onguene’nin kendi kalesine attığı golle skor 5-1 oldu. Karşılaşma Galatasaray’ın 5-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Mauro Icardi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta attığı gol sayısını 47’ye çıkararak, 44 gollü Burak Yılmaz’ı geride bıraktı ve stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı.
