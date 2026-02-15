Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/dem-parti-heyeti-imrali-adasinda-abdullah-ocalanla-gorusecek-1103518753.html
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek
Sputnik Türkiye
16 Şubat Pazartesi günü DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek. DEM Parti’den yapılan açıklamada, heyetin Pervin... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T17:00+0300
2026-02-15T17:12+0300
türki̇ye
abdullah öcalan
i̇mralı
dem parti i̇mralı heyeti
dem parti i̇mralı çağrısı
i̇mralı cezaevi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103424465_0:239:2790:1808_1920x0_80_0_0_bc3cdd0fdb781c6e7da83cb8e33210e4.jpg
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, 16 Şubat Pazartesi günü İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la bir araya gelecek.Partiden yapılan açıklamada, heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’un yer aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyeti-ile-gorusuyor-1103422732.html
türki̇ye
i̇mralı
i̇mralı cezaevi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103424465_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_87cebf35dd526824b2c75d82617b6092.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abdullah öcalan, i̇mralı, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , i̇mralı cezaevi
abdullah öcalan, i̇mralı, dem parti i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , i̇mralı cezaevi

DEM Parti Heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek

17:00 15.02.2026 (güncellendi: 17:12 15.02.2026)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
16 Şubat Pazartesi günü DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek. DEM Parti’den yapılan açıklamada, heyetin Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’dan oluştuğu bildirildi.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, 16 Şubat Pazartesi günü İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la bir araya gelecek.
Partiden yapılan açıklamada, heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’un yer aldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüştü
11 Şubat, 14:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала