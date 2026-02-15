https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/dem-parti-heyeti-imrali-adasinda-abdullah-ocalanla-gorusecek-1103518753.html
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek
DEM Parti Heyeti, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek
16 Şubat Pazartesi günü DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek. DEM Parti’den yapılan açıklamada, heyetin Pervin... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, 16 Şubat Pazartesi günü İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la bir araya gelecek.Partiden yapılan açıklamada, heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’un yer aldığı belirtildi.
16 Şubat Pazartesi günü DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan'la görüşecek. DEM Parti’den yapılan açıklamada, heyetin Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Özgür Erol’dan oluştuğu bildirildi.
