https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyeti-ile-gorusuyor-1103422732.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor. 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T14:46+0300

2026-02-11T14:46+0300

2026-02-11T14:46+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

dem parti

cumhurbaşkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100629033_0:93:2048:1245_1920x0_80_0_0_efb3f718142fadeb2b41d8da90f39768.jpg

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etmesinin ardından görüşme başladı.Son görüşme 30 Ekim'deydiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/dem-parti-heyeti-adalet-bakani-tuncla-bir-araya-geldi-1102089583.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, dem parti, cumhurbaşkanı