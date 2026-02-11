Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/cumhurbaskani-erdogan-dem-parti-heyeti-ile-gorusuyor-1103422732.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T14:46+0300
2026-02-11T14:46+0300
2026-02-11T14:46+0300
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etmesinin ardından görüşme başladı.Son görüşme 30 Ekim'deydiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.
