Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etmesinin ardından görüşme başladı.Son görüşme 30 Ekim'deydiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyeti ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etmesinin ardından görüşme başladı.

Son görüşme 30 Ekim'deydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.
