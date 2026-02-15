https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cumhurbaskani-erdoganin-bae-ziyareti-iptal-edildi-1103520954.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti iptal edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi. Ziyaretin, BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'ın sağlık sorunu nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini iletti.Erdoğan ayrıca, planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini Al Nahyan’ın rahatsızlığı sebebiyle ertelediğini belirtti. Ziyaretin, karşılıklı olarak belirlenecek en uygun tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.
