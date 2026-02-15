https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cumhurbaskani-erdoganin-bae-ziyareti-iptal-edildi-1103520954.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti iptal edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi. Ziyaretin, BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan’ın sağlık sorunu... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini iletti.Erdoğan ayrıca, planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini Al Nahyan’ın rahatsızlığı sebebiyle ertelediğini belirtti. Ziyaretin, karşılıklı olarak belirlenecek en uygun tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.

