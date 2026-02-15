Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cumhurbaskani-erdoganin-bae-ziyareti-iptal-edildi-1103520954.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti iptal edildi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi. Ziyaretin, BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan’ın sağlık sorunu... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T21:51+0300
2026-02-15T21:51+0300
türki̇ye
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
ziyaret
resmi ziyaret
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0a/1072263883_0:118:2048:1270_1920x0_80_0_0_ed7747123186b7598a7766b477be2824.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini iletti.Erdoğan ayrıca, planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini Al Nahyan’ın rahatsızlığı sebebiyle ertelediğini belirtti. Ziyaretin, karşılıklı olarak belirlenecek en uygun tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bae-irana-karsi-saldirilarda-topraklarimizin-kullanilmasina-izin-vermeyecegiz-1103046584.html
türki̇ye
birleşik arap emirlikleri (bae)
bae
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0a/1072263883_99:0:1950:1388_1920x0_80_0_0_b6ee87d20333a4643a80bc755b6a2fad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
birleşik arap emirlikleri (bae), bae, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan
birleşik arap emirlikleri (bae), bae, ziyaret, resmi ziyaret, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti iptal edildi

21:51 15.02.2026
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ertelendi. Ziyaretin, BAE Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan’ın sağlık sorunu nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Mohammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennilerini iletti.
Erdoğan ayrıca, planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretini Al Nahyan’ın rahatsızlığı sebebiyle ertelediğini belirtti. Ziyaretin, karşılıklı olarak belirlenecek en uygun tarihte gerçekleştirileceği ifade edildi.
Abu Dabi'de akaryakıt yüklü 3 tanker patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
DÜNYA
BAE: İran'a karşı saldırılarda topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz
26 Ocak, 18:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала