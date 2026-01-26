https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bae-irana-karsi-saldirilarda-topraklarimizin-kullanilmasina-izin-vermeyecegiz-1103046584.html

BAE: İran'a karşı saldırılarda topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. İran... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor" denildi.İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlamayacaklarına dikkat çekilen açıklamada, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı.Açıklamada, BAE olarak anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana oldukları ifade edildi.Pezeşkiyan: Endişem halkın geçim sorunuÖte yandan İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da valilerle yaptığı toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Pezeşkiyan, "Bugünkü endişem halkın geçim, barınma, sağlık ve eğitim sorunudur. Bazı grupların sergilediği kötü davranışlar, yöneticileri halka karşı adil davranmaktan alıkoymamalı" dedi.Pezeşkiyan ayrıca, halka hizmet edildiği sürece hiçbir gücün İran’ı teslim alamayacağını savundu.Trump neler demişti?Geçen hafta çok sayıda ABD askeri gemisinin 'her ihtimale karşı' İran’a doğru hareket ettiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

