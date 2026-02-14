https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/zelenskiynin-munihteki-sozleri-batida-tepkiyle-karsilandi-daha-kotusu-olmazdi-1103506569.html
Vladimir Zelenskiy’nin Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın askeri kapasiteyi artırma konusundaki tutumunu eleştirerek dış görünüşüyle alay etmesi, özellikle Avrupa kamuoyunun bazı kesimlerinde tepkiyle karşılandı.Güneydoğu Norveç Üniversitesi öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Glenn Diesen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin tavrını sert şekilde eleştirdi.Zelenskiy, konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısızca” bulunmuştu.Zelenskiy daha önce de Orban’a yönelik sert çıkışlarda bulunmuş, Macar liderin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine dair şüphelerini açıkça dile getirmesine tepki göstermişti. Orban ise Kiev’i yolsuzlukla suçlamış ve Batılı ülkelerin “göstermelik reformlar” üzerinden Ukrayna’yı temize çıkarmaya çalıştığını savunmuştu. Macar Başbakan ayrıca, “Macar vergileri, Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyolarına değil, Macaristan’ın kalkınmasına gitmeli” sözleriyle dikkat çekmişti.
Zelenskiy’nin Münih’teki sözleri Batı’da tepkiyle karşılandı: Daha kötüsü olmazdı
Norveçli uluslararası ilişkiler uzmanı Glenn Diesen, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı hedef alan Vladimir Zelenskiy’i sert sözlerle eleştirdi. Diesen, konferansın “stratejisiz, sağduyusuz ve sadece savaş kışkırtıcılığına dayalı” olduğunu savundu.
Bu yılki Münih Güvenlik Konferansı daha kötü olamazdı: Ne bir strateji vardı, ne sağduyu, ne de asalet. Sadece çocuksu tehditler ve savaş kışkırtıcılığı. Zelenskiy’nin Viktor Orban’ın fiziki görünümüyle alay etmesi bunu özetliyor.
Zelenskiy, konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısızca” bulunmuştu.
Zelenskiy daha önce de Orban’a yönelik sert çıkışlarda bulunmuş, Macar liderin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine dair şüphelerini açıkça dile getirmesine tepki göstermişti. Orban ise Kiev’i yolsuzlukla suçlamış ve Batılı ülkelerin “göstermelik reformlar” üzerinden Ukrayna’yı temize çıkarmaya çalıştığını savunmuştu. Macar Başbakan ayrıca, “Macar vergileri, Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyolarına değil, Macaristan’ın kalkınmasına gitmeli” sözleriyle dikkat çekmişti.