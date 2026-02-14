https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/zelenskiynin-munihteki-sozleri-batida-tepkiyle-karsilandi-daha-kotusu-olmazdi-1103506569.html

Zelenskiy’nin Münih’teki sözleri Batı’da tepkiyle karşılandı: Daha kötüsü olmazdı

Vladimir Zelenskiy’nin Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın askeri kapasiteyi artırma konusundaki tutumunu eleştirerek dış görünüşüyle alay etmesi, özellikle Avrupa kamuoyunun bazı kesimlerinde tepkiyle karşılandı.Güneydoğu Norveç Üniversitesi öğretim üyesi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Glenn Diesen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Zelenskiy’nin tavrını sert şekilde eleştirdi.Zelenskiy, konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısızca” bulunmuştu.Zelenskiy daha önce de Orban’a yönelik sert çıkışlarda bulunmuş, Macar liderin Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine dair şüphelerini açıkça dile getirmesine tepki göstermişti. Orban ise Kiev’i yolsuzlukla suçlamış ve Batılı ülkelerin “göstermelik reformlar” üzerinden Ukrayna’yı temize çıkarmaya çalıştığını savunmuştu. Macar Başbakan ayrıca, “Macar vergileri, Ukraynalı oligarkların altın kaplı banyolarına değil, Macaristan’ın kalkınmasına gitmeli” sözleriyle dikkat çekmişti.

