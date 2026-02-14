https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/trump-iranda-iktidar-degisimi-olabilecek-en-iyi-sey-1103491237.html
Trump: İran’da iktidar değişimi olabilecek en iyi şey
14.02.2026
2026-02-14T01:43+0300
ABD Başkanı Donald Trump, uçağına binmeden önce basın açıklaması yaptı.İran’da rejim değişikliği yönünde baskı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu:Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde askerlerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi grubunun gönderileceğini doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump, uçağına binmeden önce basın açıklaması yaptı.
İran’da rejim değişikliği yönünde baskı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu:
Bu, olabilecek en iyi şey gibi görünüyor. 47 yıldır konuşup duruyorlar.
Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde askerlerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi grubunun gönderileceğini doğruladı.