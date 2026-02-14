Türkiye
Trump: İran'da iktidar değişimi olabilecek en iyi şey
Trump: İran’da iktidar değişimi olabilecek en iyi şey
Donald Trump, İran'da iktidar değişiminin 'olabilecek en iyi şey' olacağını ve Tahran'a karşı askeri seçeneğin masada olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, uçağına binmeden önce basın açıklaması yaptı.İran'da rejim değişikliği yönünde baskı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu:Trump, Kuzey Carolina'daki Fort Bragg üssünde askerlerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi grubunun gönderileceğini doğruladı.
Trump: İran’da iktidar değişimi olabilecek en iyi şey

01:43 14.02.2026
Donald Trump, İran’da iktidar değişiminin 'olabilecek en iyi şey' olacağını ve Tahran’a karşı askeri seçeneğin masada olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, uçağına binmeden önce basın açıklaması yaptı.
İran’da rejim değişikliği yönünde baskı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu:

Bu, olabilecek en iyi şey gibi görünüyor. 47 yıldır konuşup duruyorlar.

Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde askerlerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi grubunun gönderileceğini doğruladı.
