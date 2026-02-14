https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/trump-iranda-iktidar-degisimi-olabilecek-en-iyi-sey-1103491237.html

Trump: İran’da iktidar değişimi olabilecek en iyi şey

Donald Trump, İran’da iktidar değişiminin 'olabilecek en iyi şey' olacağını ve Tahran’a karşı askeri seçeneğin masada olduğunu belirtti. 14.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, uçağına binmeden önce basın açıklaması yaptı.İran’da rejim değişikliği yönünde baskı yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, şöyle konuştu:Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde askerlerle görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi grubunun gönderileceğini doğruladı.

