Trump: Zelenskiy barışa yönelmeli, Rusya çözümden yana

ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy’nin barışa doğru ilerlemesi gerektiğini savunarak, Rusya'nın da bu yönde çözüme istekli olduğunu ifade etti. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin barışa doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi. Trump, Rusya’nın da Ukrayna krizinin çözümünden yana olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'i kabul etmişti. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna barış planı ele alınmıştı. Putin, ABD tarafı 27 maddelik planı dört pakete ayırarak bunların ayrı ayrı görüşülmesini önerdiğini bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kiev’in bir an önce karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın karar alma alanının Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle giderek daraldığını belirtmişti. Peskov bu durumun Kiev’i barışa zorlayan bir süreç olduğunu ve çatışmanın sürdürülmesi Ukrayna için hem anlamsız hem de tehlikeli olduğunu ifade etmişti.

