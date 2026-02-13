https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/trump-zelenskiy-barisa-yonelmeli-rusya-cozumden-yana-1103488470.html
Trump: Zelenskiy barışa yönelmeli, Rusya çözümden yana
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy'nin barışa doğru ilerlemesi gerektiğini savunarak, Rusya'nın da bu yönde çözüme istekli olduğunu ifade etti. 13.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103466568_0:12:852:491_1920x0_80_0_0_c29a7a11efcd86f91e9b507e75c93d71.jpg
ABD Başkanı Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’nin barışa doğru ilerlemesi gerektiğini söyledi. Trump, Rusya’nın da Ukrayna krizinin çözümünden yana olduğunu belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner'i kabul etmişti. Görüşmede, ABD'nin Ukrayna barış planı ele alınmıştı. Putin, ABD tarafı 27 maddelik planı dört pakete ayırarak bunların ayrı ayrı görüşülmesini önerdiğini bildirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kiev’in bir an önce karar verip müzakerelere başlaması gerektiğini belirterek, Ukrayna’nın karar alma alanının Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle giderek daraldığını belirtmişti. Peskov bu durumun Kiev’i barışa zorlayan bir süreç olduğunu ve çatışmanın sürdürülmesi Ukrayna için hem anlamsız hem de tehlikeli olduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/dmitriyev-cenevredeki-ukrayna-gorusmelerine-katilmayacak-1103488321.html
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103466568_59:0:795:552_1920x0_80_0_0_7458642005e8167c6b3599c1e5d3225c.jpg
Zelenskiy barışa doğru ilerlemeli. Rusya bir anlaşma yapmak istiyor ve Zelenskiy hareket etmek zorunda. O bu fırsatı değerlendirmeli ve harekete geçmeli.
