İspanya Başbakanı Sanchez: Nükleer güçler yeni bir silahlanma yarışını önlemeli
14.02.2026
Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) süresi 5 Şubat’ta sona ermişti. 6 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Dinanno, ABD Başkanı Donald Trump'ın, START anlaşmasının kusurlu olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni kapsamadığını belirterek yeni bir silah kontrol anlaşması yapılmasını hedeflediğini açıklamıştı.62. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Nükleer devletler geçmişin derslerini unuttu ve silahlanmalarını tekrar genişletiyorlar. Bu devletleri müzakere masasına oturmaya ve yeni bir anlaşma imzalamaya çağırıyorum. Böylece yeni biten anlaşmanın devamı sağlanabilir" dedi.Sanchez açıklamasında, 70 yıl önce dünya liderlerinin nükleer caydırmanın 'çok maliyetli ve çok riskli' bir yöntem olduğuna karar verdiklerini belirterek, bu stratejinin devasa devlet yatırımları gerektirdiğini ve sıklıkla, Batı ile Sovyetler Birliği arasında açık bir nükleer çatışma tehlikesine yol açacak tehlikeli arızalarla sonuçlandığını vurguladı.Sanchez, nükleer caydırma risklerinin, barışı korumadaki katkılarından daha ağır bastığını ifade ederek nükleer silahlar için yapılan toplam harcamaların saatte 11 milyon doları geçtiğini ve ABD'nin nükleer kuvvetlerine yaptığı yatırımların ise 946 milyar dolar olarak değerlendirildiğini belirtti.
