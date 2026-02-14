https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/ispanya-basbakani-sanchez-nukleer-gucler-yeni-bir-silahlanma-yarisini-onlemeli-1103506698.html

İspanya Başbakanı Sanchez: Nükleer güçler yeni bir silahlanma yarışını önlemeli

İspanya Başbakanı Sanchez: Nükleer güçler yeni bir silahlanma yarışını önlemeli

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Sanchez, nükleer güç sahibi ülkeleri, nükleer silahlanmayı artırmayı durdurmaya çağırarak nükleer alandaki yeniden silahlanmanın izlenmemesi... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-14T23:06+0300

2026-02-14T23:06+0300

2026-02-14T23:06+0300

poli̇ti̇ka

abd

rusya

çin halk cumhuriyeti

donald trump

i̇spanya

i̇spanya başbakanı pedro sanchez

pedro sanchez

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103416429_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_c53dafc16d2955283dedd259938ee311.jpg

Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) süresi 5 Şubat’ta sona ermişti. 6 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Dinanno, ABD Başkanı Donald Trump'ın, START anlaşmasının kusurlu olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni kapsamadığını belirterek yeni bir silah kontrol anlaşması yapılmasını hedeflediğini açıklamıştı.62. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Nükleer devletler geçmişin derslerini unuttu ve silahlanmalarını tekrar genişletiyorlar. Bu devletleri müzakere masasına oturmaya ve yeni bir anlaşma imzalamaya çağırıyorum. Böylece yeni biten anlaşmanın devamı sağlanabilir" dedi.Sanchez açıklamasında, 70 yıl önce dünya liderlerinin nükleer caydırmanın 'çok maliyetli ve çok riskli' bir yöntem olduğuna karar verdiklerini belirterek, bu stratejinin devasa devlet yatırımları gerektirdiğini ve sıklıkla, Batı ile Sovyetler Birliği arasında açık bir nükleer çatışma tehlikesine yol açacak tehlikeli arızalarla sonuçlandığını vurguladı.Sanchez, nükleer caydırma risklerinin, barışı korumadaki katkılarından daha ağır bastığını ifade ederek nükleer silahlar için yapılan toplam harcamaların saatte 11 milyon doları geçtiğini ve ABD'nin nükleer kuvvetlerine yaptığı yatırımların ise 946 milyar dolar olarak değerlendirildiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/rusya-yeni-startin-suresinin-dolmasina-ragmen-sorumlu-davranmaya-devam-edecegiz-1103387533.html

abd

rusya

çin halk cumhuriyeti

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, rusya, çin halk cumhuriyeti, donald trump, i̇spanya, i̇spanya başbakanı pedro sanchez, pedro sanchez