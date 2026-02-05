https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/trump-yeni-start-yerine-daha-gelismis-bir-anlasma-yapilmali-1103302529.html
Trump: Yeni START yerine 'daha gelişmiş' bir anlaşma yapılmalı
Trump: Yeni START yerine ‘daha gelişmiş’ bir anlaşma yapılmalı
05.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda süresi dolan Yeni START anlaşması yerine, Rusya ile stratejik silahlar konusunda ‘geliştirilmiş ve modern’ bir anlaşmanın hazırlanmasını önerdi. Trump, Yeni START’ın ABD tarafından kötü müzakere edildiğini ve “ciddi şekilde ihlal edildiğini” savundu.Trump, bununla eşzamanlı olarak ABD’nin askeri kapasitesini “eşi görülmemiş seviyelere” çıkarmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasına ilişkin girişimine Washington’dan resmi bir yanıt gelmediği, Moskova’nın bu tutumu “verili bir durum” olarak kabul ederek stratejik silahlar politikasını buna göre şekillendireceğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, Rusya’nın, güvenliğine yönelik tehditler ortaya çıkması durumunda kararlı karşı önlemler almaya hazır olacağını, aynı zamanda Moskova’nın eşit diyalog yoluyla durumu istikrara kavuşturmanın yollarını aramaya da açık olduğunu belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Yeni START’ın yürürlük süresinin sona ermesinin stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylemişti. Peskov, dünyadaki en büyük iki nükleer arsenalin sahibi ülkenin, bu güçler üzerinde denetim mekanizması işlevi gören temel bir belgeden yoksun kalmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda süresi dolan Yeni START anlaşması yerine, Rusya ile stratejik silahlar konusunda ‘geliştirilmiş ve modern’ bir anlaşmanın hazırlanmasını önerdi. Trump, Yeni START’ın ABD tarafından kötü müzakere edildiğini ve “ciddi şekilde ihlal edildiğini” savundu.
Yeni START’ın (ABD tarafından kötü müzakere edilmiş ve ayrıca kaba biçimde ihlal edilen bir belge) uzatılması yerine, nükleer uzmanlarımıza gelecekte uzun yıllar yürürlükte kalabilecek yeni, geliştirilmiş ve modern bir anlaşma hazırlama görevini vermeliyiz.
Trump, bununla eşzamanlı olarak ABD’nin askeri kapasitesini “eşi görülmemiş seviyelere” çıkarmaya devam ettiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasına ilişkin girişimine Washington’dan resmi bir yanıt gelmediği, Moskova’nın bu tutumu “verili bir durum” olarak kabul ederek stratejik silahlar politikasını buna göre şekillendireceğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, Rusya’nın, güvenliğine yönelik tehditler ortaya çıkması durumunda kararlı karşı önlemler almaya hazır olacağını, aynı zamanda Moskova’nın eşit diyalog yoluyla durumu istikrara kavuşturmanın yollarını aramaya da açık olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Yeni START’ın yürürlük süresinin sona ermesinin stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylemişti. Peskov, dünyadaki en büyük iki nükleer arsenalin sahibi ülkenin, bu güçler üzerinde denetim mekanizması işlevi gören temel bir belgeden yoksun kalmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etmişti.