Trump: Yeni START yerine ‘daha gelişmiş’ bir anlaşma yapılmalı
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda süresi dolan Yeni START anlaşması yerine, Rusya ile stratejik silahlar konusunda 'geliştirilmiş ve modern' bir anlaşmanın hazırlanmasını önerdi. Trump, Yeni START'ın ABD tarafından kötü müzakere edildiğini ve "ciddi şekilde ihlal edildiğini" savundu.Trump, bununla eşzamanlı olarak ABD'nin askeri kapasitesini "eşi görülmemiş seviyelere" çıkarmaya devam ettiğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasına ilişkin girişimine Washington'dan resmi bir yanıt gelmediği, Moskova'nın bu tutumu "verili bir durum" olarak kabul ederek stratejik silahlar politikasını buna göre şekillendireceğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, Rusya'nın, güvenliğine yönelik tehditler ortaya çıkması durumunda kararlı karşı önlemler almaya hazır olacağını, aynı zamanda Moskova'nın eşit diyalog yoluyla durumu istikrara kavuşturmanın yollarını aramaya da açık olduğunu belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Yeni START'ın yürürlük süresinin sona ermesinin stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylemişti. Peskov, dünyadaki en büyük iki nükleer arsenalin sahibi ülkenin, bu güçler üzerinde denetim mekanizması işlevi gören temel bir belgeden yoksun kalmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etmişti.
Trump: Yeni START yerine ‘daha gelişmiş’ bir anlaşma yapılmalı

23:57 05.02.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile stratejik silahların sınırlandırılmasını öngören ve süresi dolan START-3 (Yeni START) anlaşmasının yerine yeni bir anlaşma hazırlanması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda süresi dolan Yeni START anlaşması yerine, Rusya ile stratejik silahlar konusunda ‘geliştirilmiş ve modern’ bir anlaşmanın hazırlanmasını önerdi. Trump, Yeni START’ın ABD tarafından kötü müzakere edildiğini ve “ciddi şekilde ihlal edildiğini” savundu.
Yeni START’ın (ABD tarafından kötü müzakere edilmiş ve ayrıca kaba biçimde ihlal edilen bir belge) uzatılması yerine, nükleer uzmanlarımıza gelecekte uzun yıllar yürürlükte kalabilecek yeni, geliştirilmiş ve modern bir anlaşma hazırlama görevini vermeliyiz.
Trump, bununla eşzamanlı olarak ABD’nin askeri kapasitesini “eşi görülmemiş seviyelere” çıkarmaya devam ettiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören Yeni START anlaşmasına ilişkin girişimine Washington’dan resmi bir yanıt gelmediği, Moskova’nın bu tutumu “verili bir durum” olarak kabul ederek stratejik silahlar politikasını buna göre şekillendireceğini açıklamıştı. Bakanlık ayrıca, Rusya’nın, güvenliğine yönelik tehditler ortaya çıkması durumunda kararlı karşı önlemler almaya hazır olacağını, aynı zamanda Moskova’nın eşit diyalog yoluyla durumu istikrara kavuşturmanın yollarını aramaya da açık olduğunu belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı açıklamada, Yeni START’ın yürürlük süresinin sona ermesinin stratejik güvenlik üzerinde olumsuz etkileri olacağını söylemişti. Peskov, dünyadaki en büyük iki nükleer arsenalin sahibi ülkenin, bu güçler üzerinde denetim mekanizması işlevi gören temel bir belgeden yoksun kalmasının ciddi bir risk oluşturduğunu ifade etmişti.
GÖRÜŞ
Fransız uzman: New START anlaşmasının sona ermesi, giderek daha kaotik hale gelen bir dünyanın belirtisidir
18:40
