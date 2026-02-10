https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/rusya-yeni-startin-suresinin-dolmasina-ragmen-sorumlu-davranmaya-devam-edecegiz-1103387533.html
Rusya: Yeni START’ın süresinin dolmasına rağmen sorumlu davranmaya devam edeceğiz
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin uluslararası güvenlik alanındaki durumu iyileştirmek için eşit şartlarda çalışmaya hazır olduğunu belirtti. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) kapsamındaki yükümlülüklerin artık Moskova ve Washington’u bağlamamasına rağmen Rusya’nın sorumlu davranmaya devam edeceğini söyledi.Nebenzya, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in statükoyu koruma önerisine henüz kesin ve net bir yanıt vermediğini anımsatarak, “Bu nedenle, şu anda her iki tarafın da anlaşma kapsamında herhangi bir yükümlülüğe bağlı olmadığını varsayıyoruz. Bununla birlikte, ülkemiz her halükarda stratejik istikrarla ilgili durum analizine dayanarak sorumlu ve ihtiyatlı davranacak” dedi.Nebenzya, Rusya'nın uluslararası güvenlik alanındaki durumu düzeltmek için "eşit şekilde çalışmaya hazır" olduğunu vurguladı.Rusya ve ABD arasında imzalanan ve nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin son uluslararası yasal sınırlama olan Stratejik Saldırı Silahlarının Daha Fazla Azaltılması ve Sınırlandırılmasına İlişkin Tedbirler Anlaşması (START) 5 Şubat'ta sona erdi ve Washington’un duruşu nedeniyle uzatılmadı. ABD, Çin'i de kapsayacak daha iyi bir anlaşma imzalamayı umduğunu açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’ye anlaşmanın süresi dolduktan sonra bir yıl daha kısıtlamalara uymaya devam etmesini önerdi. Çin'in katılımına gelince, Moskova bunun Pekin'in kararı olduğuna inanıyor ve Çin tarafının her kararına saygı duyuyor. Aynı zamanda Rusya, Yeni START'ın kapsamının genişletilmesi durumunda, nükleer potansiyelleri herhangi bir stratejik istikrar anlaşması kapsamında olmayan ABD'nin nükleer silahlı NATO müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'yı da içermesi gerektiğini vurguladı.
