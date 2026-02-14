Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-altyapisi-vuruldu-bin-200den-fazla-militan-etkisiz-hale-1103498203.html
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 200’den... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T14:07+0300
2026-02-14T14:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c60d8fcda0ea712fcdd541b59ca9968e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.230 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 32 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, füze ve topçu mühimmat deposunu, İHA depolarını ve havalandırıldığı üsleri, ayrıca 154 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 118 uçak tipi İHA’yı önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/cin-disisleri-bakani-wang-ukrayna-krizinin-temel-nedenleri-ortadan-kaldirilmali-1103494684.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_94ad82c0266731493581567ed7b81c36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat

Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi

14:07 14.02.2026 (güncellendi: 14:17 14.02.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© Sputnik / Sergey Bobılev
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.230 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 32 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, füze ve topçu mühimmat deposunu, İHA depolarını ve havalandırıldığı üsleri, ayrıca 154 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 118 uçak tipi İHA’yı önledi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Çin Dışişleri Bakanı Wang: Ukrayna krizinin temel nedenleri ortadan kaldırılmalı
12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала