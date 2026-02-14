https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-altyapisi-vuruldu-bin-200den-fazla-militan-etkisiz-hale-1103498203.html
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
14:07 14.02.2026 (güncellendi: 14:17 14.02.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da silahlı oluşumları besleyen enerji ve ulaşım altyapı tesislerinin vurulduğunu bildirdi. Ayrıca son bir günde bin 200’den fazla militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde toplam 1.230 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 32 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesislerini, füze ve topçu mühimmat deposunu, İHA depolarını ve havalandırıldığı üsleri, ayrıca 154 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ile 118 uçak tipi İHA’yı önledi.