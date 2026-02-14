https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/fenerbahce-panathinaikosu-deplasmanda-devirdi-1103490924.html
Fenerbahçe, Panathinaikos'u deplasmanda devirdi
Fenerbahçe, Panathinaikos'u deplasmanda devirdi
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR’u son saniye basketiyle 85-83 mağlup etti. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
EuroLeague’in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR’a konuk oldu.Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 26 sayıyla öne çıkarken, maç 83-83 eşitlikle devam ederken Baldwin’in son saniye basketi galibiyeti getirdi. Müsabaka 85-83 tamamlandı.Lider Fenerbahçe Beko, 27 maçta 20 galibiyete ulaşarak üst üste 7. galibiyetini aldı.
EuroLeague’in 27. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Panathinaikos AKTOR’a konuk oldu.
Sarı-lacivertlilerde Tarık Biberovic 26 sayıyla öne çıkarken, maç 83-83 eşitlikle devam ederken Baldwin’in son saniye basketi galibiyeti getirdi. Müsabaka 85-83 tamamlandı.
Lider Fenerbahçe Beko, 27 maçta 20 galibiyete ulaşarak üst üste 7. galibiyetini aldı.