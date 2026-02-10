https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/a-milli-erkek-basketbol-takimi-basantrenoru-ergin-atamanin-aci-gunu--1103387189.html

A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın acı günü

A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın acı günü

Sputnik Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T10:35+0300

2026-02-10T10:35+0300

2026-02-10T10:35+0300

yaşam

ergin ataman

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/09/1096878315_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_48e849e41d4138aa67f0c0c1c7deda6c.jpg

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, annesi Gülten Ataman'ı kaybetti. Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.Acısını paylaştılarTürkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/yesilcamin-usta-oyuncusu-nevin-efe-hayatini-kaybetti-1103320221.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ergin ataman, türkiye basketbol federasyonu (tbf)