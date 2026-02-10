A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın acı günü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/a-milli-erkek-basketbol-takimi-basantrenoru-ergin-atamanin-aci-gunu--1103387189.html
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman yaşamını yitirdi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, annesi Gülten Ataman'ı kaybetti. Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.Acısını paylaştılarTürkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, annesi Gülten Ataman'ı kaybetti. Gülten Ataman'ın cenazesi Çarşamba günü Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın vefat eden annesi için taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, "A Milli Basketbol Takımı Başantrenörümüz Ergin Ataman'ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.