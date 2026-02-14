https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/cenevredeki-ukrayna-muzakerelerine-witkoff-ve-kushner-de-katilacak-1103491838.html

Cenevre’deki Ukrayna müzakerelerine Witkoff ve Kushner de katılacak

Cenevre’deki Ukrayna müzakerelerine Witkoff ve Kushner de katılacak

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff ve ABD Başkanı Trump’ın damadı Kusher’in de Cenevre’de düzenlenecek Ukrayna müzakerelerine katılacağı belirtildi. 14.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-14T10:09+0300

2026-02-14T10:09+0300

2026-02-14T10:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

steve witkoff

donald trump

jared kushner

ukrayna

rusya

cenevre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101641952_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_e8aea61fd125f3836ed4141b1eebba02.jpg

Batı medyası, Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma amacıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde 17 Şubat Salı günü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında düzenlenecek müzakerelere ABD temsilcilerinin de katılacağını duyurdu.Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in, müzakere günün ikinci yarısında Rusya ve Ukrayna temsilcileriyle üçlü görüşmeye katılacağı bildirildi.Dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna müzakerelerinin yeni turunun 17-18 Şubat günleri yapılacağını doğrulamıştı.Cenevre’deki görüşmelerde Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy liderlik yapacak. İlk iki turda Rusya heyetine Genelkurmay Başkan Yardımcısı İgor Kostyuk başkanlık etmişti.Ukrayna barış süreciRusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konuları ile ilgili oluşturulan üçlü çalışma grubunun görüşmeleri, 23-24 Ocak’ta ve 4-5 Şubat’ta olmak üzere iki tur halinde yapılmıştı. Görüşmelerde, ABD’nin sunduğu planın henüz üzerinde anlaşmaya varılmayan maddeleri ele alınmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur görüşmelerin en kısa sürede yapılacağını açıklamıştı.Yabancı basında yer alan haberlere göre, ABD’nin barış planı; Donbass bölgesinin tamamının Moskova’nın kontrolüne verilmesi, Donbass ve Kırım’ın Rusya toprağı olarak tanınması, Zaporojye ve Herson bölgelerinin büyük kısmında cephe hattının dondurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyetinin yarıya indirilmesi ve Ukrayna topraklarında, Rusya’nın derinliklerine saldırı kapasitesine sahip silahların bulundurulmasının yasaklanmasını öngörüyor.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Anchorage’de mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/macron-rusya-ile-dogrudan-iletisim-kanali-kurulucak-1103489771.html

ukrayna

rusya

cenevre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, donald trump, jared kushner, ukrayna, rusya, cenevre