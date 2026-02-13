Peskov: Ukrayna müzakereleri 17-18 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek
14:16 13.02.2026 (güncellendi: 14:23 13.02.2026)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin Ukrayna krizine çözüm arayışlarına haftaya Avrupa'da devam edecekleri açıklandı.
Kremlin Sözcüsü Dmirriy Peskov, Ukrayna krizinin çözümü için Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yürütülen müzakerelerin yeni turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını açıkladı.
Peskov, Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceğini bildirdi.
Kremlin Sözcüsü, “Ukrayna sorunu ile ilgili bir sonraki müzakere turu 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta gerçekleştirilecek. Bu kez Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Medinskiy başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.
Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin üçlü güvenlik görüşmelerinin ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Rus müzakere grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov başkanlık etmişti.
4-5 Şubat tarihlerinde, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de üçlü görüşmelerin ikinci turu gerçekleşmişti. Görüşmelerin ardından Moskova ve Kiev, 157'ye 157 olmak üzere toplam 314 savaş esirini takas etmişti.
