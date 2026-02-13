https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/macron-rusya-ile-dogrudan-iletisim-kanali-kurulucak-1103489771.html
Macron: Rusya ile doğrudan iletişim kanalı kurulucak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın sağlanmasında Avrupa'nın aktif rol oynaması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Rusya ile doğrudan bir...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_cf8858f18749470f7faa64e579c531d5.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Rusya ile “doğrudan iletişim kanalı” kurulacağını açıkladı. Macron, Ukrayna’da barışın Avrupa olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak, AB ülkelerinin Rusya ile olası müzakereler öncesinde silahlanma ve silah kontrolü konusunda ortak pozisyon belirlemek üzere istişareler başlatacağını söyledi.Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ileride yürütülebilecek olası müzakerelere hazırlık kapsamında silahlanma ve silah kontrolü konularında ortak bir tutum belirlemesi gerektiğini de belirtti:Macron ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile doğrudan çatışmadan kaçınma politikasını sürdürdüğünü vurgulayarak, bu nedenle Ukrayna’ya asker göndermediklerinin altını çizdi:
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097380828_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_5b2e1c688b21b5ded02f2ddc6314a427.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da barışın sağlanmasında Avrupa'nın aktif rol oynaması gerektiğini belirterek, bu kapsamda Rusya ile doğrudan bir iletişim mekanizması kurma kararı aldığını kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı’nda, Rusya ile “doğrudan iletişim kanalı” kurulacağını açıkladı. Macron, Ukrayna’da barışın Avrupa olmadan mümkün olmadığını vurgulayarak, AB ülkelerinin Rusya ile olası müzakereler öncesinde silahlanma ve silah kontrolü konusunda ortak pozisyon belirlemek üzere istişareler başlatacağını söyledi.
Ukrayna’da barış, Avrupalıların katılımı olmadan mümkün değil. Bu nedenle Ukrayna, Avrupalı ortaklarımız ve Amerikalı müttefiklerimiz için tam şeffaflık temelinde Rusya ile doğrudan bir iletişim kanalı kurma kararı aldım.
Macron, Avrupa ülkelerinin Rusya ile ileride yürütülebilecek olası müzakerelere hazırlık kapsamında silahlanma ve silah kontrolü konularında ortak bir tutum belirlemesi gerektiğini de belirtti:
Bu konular müzakereler başlamadan önce Avrupa tarafından titizlikle hazırlanmalı. Çünkü o masada biz de olacağız ve buna hazır olmalıyız. Daha önce bu tür anlaşmalar Avrupalıların katılımı olmadan, Avrupalılar için imzalandı ve sonra onların rızası olmadan feshedildi. Aynı hatayı tekrarlamamalıyız. Bu nedenle, İngiliz ve Alman meslektaşlarımızla başlattığımız ve tüm Avrupa formatına yaymayı planladığımız bir istişare süreci öneriyorum.
Macron ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile doğrudan çatışmadan kaçınma politikasını sürdürdüğünü vurgulayarak, bu nedenle Ukrayna’ya asker göndermediklerinin altını çizdi:
İlk günden itibaren Ukrayna’ya yardım etme kararı aldık, ancak Rusya ile bir tırmanma sarmalına çekilmekten kaçınma çerçevesinde hareket ettik; yani Rusya topraklarına saldırmamak ve kara birlikleri göndermemek. Hala bu çerçeveye bağlıyız.