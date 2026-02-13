Macron: Rusya ile doğrudan iletişim kanalı kurulucak

Bu konular müzakereler başlamadan önce Avrupa tarafından titizlikle hazırlanmalı. Çünkü o masada biz de olacağız ve buna hazır olmalıyız. Daha önce bu tür anlaşmalar Avrupalıların katılımı olmadan, Avrupalılar için imzalandı ve sonra onların rızası olmadan feshedildi. Aynı hatayı tekrarlamamalıyız. Bu nedenle, İngiliz ve Alman meslektaşlarımızla başlattığımız ve tüm Avrupa formatına yaymayı planladığımız bir istişare süreci öneriyorum.