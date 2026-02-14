Türkiye
İstanbul - Boğaz
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş'ta park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş’ta park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Beşiktaş'ta 70 yaşındaki F.T. ve 67 yaşındaki E.Ş. arasında başlayan park yeri tartışmasında E.Ş.'nin silahla ateş açması sonucu F.T. ağır yaralandı. Hastaneye... 14.02.2026
2026-02-14T00:06+0300
2026-02-14T00:11+0300
Dikilitaş Mahallesi’nde araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.67 yaşındaki E.Ş., araç içinde tartıştığı 70 yaşındaki F.T.’ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan F.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olayın ardından F.T’nin yakınları E.Ş’yi darbetti. Yaralı şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı. E.Ş.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 fişek ele geçirildi.Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi daha gözaltına alınırken, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Beşiktaş’ta park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

00:06 14.02.2026 (güncellendi: 00:11 14.02.2026)
Beşiktaş'ta 70 yaşındaki F.T. ve 67 yaşındaki E.Ş. arasında başlayan park yeri tartışmasında E.Ş.’nin silahla ateş açması sonucu F.T. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.T. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dikilitaş Mahallesi’nde araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
67 yaşındaki E.Ş., araç içinde tartıştığı 70 yaşındaki F.T.’ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan F.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından F.T’nin yakınları E.Ş’yi darbetti. Yaralı şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı. E.Ş.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 fişek ele geçirildi.
Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi daha gözaltına alınırken, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
