Beşiktaş’ta park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş'ta 70 yaşındaki F.T. ve 67 yaşındaki E.Ş. arasında başlayan park yeri tartışmasında E.Ş.’nin silahla ateş açması sonucu F.T. ağır yaralandı. Hastaneye... 14.02.2026, Sputnik Türkiye

Dikilitaş Mahallesi’nde araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.67 yaşındaki E.Ş., araç içinde tartıştığı 70 yaşındaki F.T.’ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan F.T., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Olayın ardından F.T’nin yakınları E.Ş’yi darbetti. Yaralı şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı. E.Ş.'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 fişek ele geçirildi.Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi daha gözaltına alınırken, şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

