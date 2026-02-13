Trump'tan, Macaristan'da nisanda yapılacak genel seçimler için Orban'a destek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/trumptan-macaristanda-nisanda-yapilacak-genel-secimler-icin-orbana-destek-1103487747.html
ABD Başkanı Donald Trump, nisanda yapılacak genel seçimler için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek verdiğini açıkladı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.Orban’ı "güçlü ve etkili bir lider" olarak niteleyen Trump, kendisinin ABD için çalışması gibi Orban’ın da Macaristan'da ekonomiyi büyütmek, yasa dışı göçü durdurmak, hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını söyledi. Trump, 2022'deki seçimlerde de Orban'ı desteklediğini belirterek ekledi: Macaristan 12 Nisan'da seçime gidiyorOrban için "Macaristan'ın büyük halkını asla hayal kırıklığına uğratmayacak" diyen Trump, iki ülkenin başarısı için Orban ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.Macaristan, 12 Nisan'da yeni dönem parlamento üyelerini ve başbakanı belirlemek için genel seçime gidecek.
macaristan
2026
Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Orban’ı "güçlü ve etkili bir lider" olarak niteleyen Trump, kendisinin ABD için çalışması gibi Orban’ın da Macaristan'da ekonomiyi büyütmek, yasa dışı göçü durdurmak, hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını söyledi.
Trump, 2022'deki seçimlerde de Orban'ı desteklediğini belirterek ekledi:
Bunu tekrar yapmaktan onur duyuyorum. Viktor Orban gerçek bir dost, savaşçıdır ve Macaristan Başbakanı olarak yeniden seçilmesi için tam ve eksiksiz desteğimi hak ediyor.
Macaristan 12 Nisan'da seçime gidiyor
Orban için "Macaristan'ın büyük halkını asla hayal kırıklığına uğratmayacak" diyen Trump, iki ülkenin başarısı için Orban ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
Macaristan, 12 Nisan'da yeni dönem parlamento üyelerini ve başbakanı belirlemek için genel seçime gidecek.