Trump'tan, Macaristan'da nisanda yapılacak genel seçimler için Orban'a destek

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda yapılacak genel seçimler için Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a destek verdiğini açıkladı. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.Orban’ı "güçlü ve etkili bir lider" olarak niteleyen Trump, kendisinin ABD için çalışması gibi Orban’ın da Macaristan'da ekonomiyi büyütmek, yasa dışı göçü durdurmak, hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını söyledi. Trump, 2022'deki seçimlerde de Orban'ı desteklediğini belirterek ekledi: Macaristan 12 Nisan'da seçime gidiyorOrban için "Macaristan'ın büyük halkını asla hayal kırıklığına uğratmayacak" diyen Trump, iki ülkenin başarısı için Orban ile çalışmaya devam edeceğini kaydetti.Macaristan, 12 Nisan'da yeni dönem parlamento üyelerini ve başbakanı belirlemek için genel seçime gidecek.

