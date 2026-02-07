https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/orban-ab-liderleri-halki-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1103337429.html
Orban: AB liderleri, halkı Rusya ile savaşa hazırlıyor
Orban: AB liderleri, halkı Rusya ile savaşa hazırlıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin fiilen Rusya ile savaşmayı planladığını ve 2030’a kadar savaşa gidileceği yönündeki söylemlerle kamuoyunu... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
Orban, Sombathey kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Rusya ile savaşa hazırlandığını ve bu doğrultuda Avrupalı toplumları adım adım bu fikre alıştırdığını dile getirdi.Macar lider, ülkelerin savaş sürecine nasıl girdiğini de aşamalar halinde anlatarak, “Önce diplomatik ilişkiler kopar, ardından askeri seferberlik başlar, silah üretimi artırılır, ekonomik sistem savaş ekonomisine dönüştürülür ve bunun sonucunda açık çatışma baş gösterir” dedi.Orban, daha önceki açıklamalarında da Avrupa’da artan savaş söylemine karşı çıkarak, Macaristan’ın askeri çatışmanın dışında kalması gerektiğini vurgulamış, ülkesinin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtmişti.
Orban: AB liderleri, halkı Rusya ile savaşa hazırlıyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin fiilen Rusya ile savaşmayı planladığını ve 2030’a kadar savaşa gidileceği yönündeki söylemlerle kamuoyunu buna hazırladığını öne sürdü.
Orban, Sombathey kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Rusya ile savaşa hazırlandığını ve bu doğrultuda Avrupalı toplumları adım adım bu fikre alıştırdığını dile getirdi.
Fiilen, AB liderlerinin söylediklerini doğru anlıyorsak, Avrupa Birliği 2030 yılına kadar savaşa gideceğini ilan etti. Tarihsel olarak bakıldığında, liderler savaşa karar verdikten sonra toplumlar buna kademeli olarak hazırlanır. Şu anda gördüğüm de tam olarak bu.
Macar lider, ülkelerin savaş sürecine nasıl girdiğini de aşamalar halinde anlatarak, “Önce diplomatik ilişkiler kopar, ardından askeri seferberlik başlar, silah üretimi artırılır, ekonomik sistem savaş ekonomisine dönüştürülür ve bunun sonucunda açık çatışma baş gösterir” dedi.
Orban, daha önceki açıklamalarında da Avrupa’da artan savaş söylemine karşı çıkarak, Macaristan’ın askeri çatışmanın dışında kalması gerektiğini vurgulamış, ülkesinin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtmişti.