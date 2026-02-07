https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/orban-ab-liderleri-halki-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1103337429.html

Orban: AB liderleri, halkı Rusya ile savaşa hazırlıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’nin fiilen Rusya ile savaşmayı planladığını ve 2030’a kadar savaşa gidileceği yönündeki söylemlerle kamuoyunu... 07.02.2026, Sputnik Türkiye

Orban, Sombathey kentinde düzenlenen bir seçim etkinliğinde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Rusya ile savaşa hazırlandığını ve bu doğrultuda Avrupalı toplumları adım adım bu fikre alıştırdığını dile getirdi.Macar lider, ülkelerin savaş sürecine nasıl girdiğini de aşamalar halinde anlatarak, “Önce diplomatik ilişkiler kopar, ardından askeri seferberlik başlar, silah üretimi artırılır, ekonomik sistem savaş ekonomisine dönüştürülür ve bunun sonucunda açık çatışma baş gösterir” dedi.Orban, daha önceki açıklamalarında da Avrupa’da artan savaş söylemine karşı çıkarak, Macaristan’ın askeri çatışmanın dışında kalması gerektiğini vurgulamış, ülkesinin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtmişti.

